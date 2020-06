Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), zal in het kader om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, van 22 tot 26 juni, burgers die symptomen van het virus hebben, in de gelegenheid stellen zich te laten onderzoeken. Het BOG wil met de introductie van de ‘drive & walk-thru’ testlocaties, burgers bewuster maken om zich te laten testen zodat ze bij een mogelijke infectie, in een vroeg stadium de nodige medische zorg krijgen. Voedseltechnoloog Ricky Stut-gard, zegt desgevraagd, dat dit een heel goed initiatief van het BOG is. Hij hoopt dat de samenleving begrijpt, dat het BOG de burgers op deze wijze tegemoet wil komen. “Het is goed dat ze geïnfecteerde mensen vroegtijdig identificeren. Ze zijn ook bezig mensen die bang zijn, bewust te maken. Maar persoonlijk zal ik niet in die rij staan, omdat het niet nodig is als je je weerstand stabiel weet te houden. Stel dat iemand een uur in die rij heeft gestaan en door de hitte van de zon, een lichaamstemperatuur van 38 graden heeft en de temperatuurmeter rapporteert dat als positief, dan krijgt de persoon een vertekend beeld. Een ander punt is dat koorts geen COVID-19 hoeft te zijn”, zegt Stutgard. Volgens Stutgard moet de overheid ervoor zorgen, dat de producten die de weerstand een boost geven, betaalbaar zijn. “De overheid moet de mensen tegemoet komen, dan is dat van steunpakketten in de lockdown periode niet slecht, maar die manier van distributie deugt ook niet. Voorheen was het niet zo gevaarlijk en pakketten werden bezorgd, nu daar er sprake is van lokale verspreiding, moeten mensen in lange rijen en als dat niet genoeg is, dicht op elkaar staan. Is de overheid zo teleurgesteld, dat ze de pakketten niet wil laten bezorgen’’, zegt Stutgard. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zou volgens hem, hetzelfde kunnen doen als het bedrijf Fernandes. “Fernandes komt burgers tegemoet met ‘winkelauto’s’, zodat burgers de drukte kunnen vermijden’’, zegt Stutgard.