Suriname bekijkt momenteel opties om de aflossing van USD 23 miljoen, dat bestaat uit de afschrijvingsbetaling van USD 15 miljoen en de rentebetaling van USD 8 miljoen, te kunnen voldoen. Deze aflossing is op basis van de lening van USD 125 miljoen, die de staat Suriname heeft afgesloten bij Oppenheimer om de overname van de Afobakkadam te financieren. Deze betaling moet worden voldaan op 30 juni en heeft respectievelijk een respijtperiode van 10 tot 30 dagen. Het belangrijkste doel voor de nieuwe regering is om te voorkomen, dat Suriname de status van default kan krijgen, omdat dit negatieve gevolgen zal hebben voor de bankensector en de staatsoliemaatschappij. Dit komt vanwege de verslechterde naam van Suriname op de internationale kapitaalmarkt en na de recente downgrade van Fitch en Standard & Poor’s, die gezorgd heeft voor een behoorlijke deuk in onze financiële reputatie. De regering Bouterse had in april dit jaar in een verklaring bevestigd, dat zij in gebreke was gebleven om te voldoen aan de voorwaarden van de lening die via Oppenheimer op de internationale kapitaalmarkt is genomen. Deze verklaring betrof de USD 125 miljoen obligatie die nodig was voor de Stuwdam (betalen van de energierekening aan Alcoa). Doordat niet aan deze voorwaarde is voldaan in maart, is de rente met 3 procent additioneel gestegen. Hierdoor is de rente van 9,875 procent naar 12,875 procent gegaan. Op 30 juni is het weer zover, dat Suriname USD 23 miljoen en couponbetalingen op zijn obligaties van USD 125 miljoen USD tegen 12,875 procent moet kunnen voldoen. Naar de redactie verneemt, hebben formele gesprekken tussen obligatiehouders en de overheid tot op heden niet plaatsgevonden. Suriname bespreekt mogelijkheden met verschillende lokale belanghebbenden en ten slotte zou de regering de toestemming van obligatiehouders kunnen vragen om de betalingen uit te stellen of het afschrijvings- en renteschema opnieuw te profileren, maar er zijn geen formele discussies en dat zou duur kunnen zijn, zegt een bron dicht bij de regering. Er worden momenteel ten minste twee opties besproken. De eerste zijn fondsen van de grootste commerciële banken van het land en mogelijk andere spelers op de markt, zoals pensioenfondsen, hoewel het niet duidelijk is of iedereen met dat plan meedoet. De tweede optie is het herprofileren van de afschrijvingen en rentebetalingen. ‘’Zoals bekend, zullen volgens de IFRS-regels, als het land in gebreke blijft, lokale banken – die allemaal posities hebben in de overheid – hun reserveverplichtingen aanzienlijk moeten verhogen. Dat zal de sector in problemen brengen, aangezien het eigen vermogen zal worden ‘weggevaagd’’’, aldus een betrouwbare bron. ‘’De eerste optie is om gebruik te maken van de bestaande deviezenreserves’’, zei een tweede bron. Maar een groot deel van de deviezenreserves van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is bestemd voor andere doeleinden of afgeschermd ten behoeve van commerciële banken, zoals gerapporteerd. De overheid kan de toestemming van de banken vragen om de tegoeden te gebruiken voor het maken van de coupon. Een andere optie is financiering door de grootste commerciële banken van het land en mogelijk ook andere spelers met ‘diepe zakken’, zoals lokale verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, waarschijnlijk gestructureerd in de vorm van een lening. De Finabank en De Surinaamsche Bank (DSB) zijn betrokken bij deze gesprekken, echter is het niet duidelijk of alle banken akkoord zijn, die de kans op het sluiten van een deal op ‘50% -50%’ schatte. ‘’De inspanningen om de betaling aan te pakken volgen op de recente verkiezingen en zijn onderdeel van een bredere inspanning om de schuldenlast van het land op een ‘productieve’ manier aan te pakken’’, zei een bron. Zowel de huidige als de inkomende regering- onder leiding van de oppositiepartij VHP – is bij de gesprekken betrokken. Als onderdeel van de herstructurering en het aanpakkingsprogramma van de nieuwe regering, zal naar verwachting het begrotingstekort een van de zaken zijn die gelijk aandacht zal krijgen. Ook is het bekend, dat later dit jaar, er plannen zijn in het kader van het verminderen van energiesubsidies en het optimaliseren van het energieverbruik. Nieuwe minister van Financiën Het is niet duidelijk wie de nieuwe minister van Financiën wordt. Maar volgens betrouwbare bronnen binnen de aankomende regering, is een mogelijke kandidaat de Chief Executive Officer (CEO) van de grootste verzekeringsmaatschappij van Suriname, Assuria N.V., Armand Achaibersingh. Hij heeft volgens het jaarverslag van Assuria 2017, meer dan 40 jaar ervaring in de financiële sector. Naar de redactie verneemt, zal de nieuwe minister een enorme taak voor ogen (de schuldherstructurering) krijgen. “Hij moet zowel diplomatieke als technische vaardigheden hebben. Niemand weet zeker hoeveel schulden er zijn”, zei de bron. (Bron: REDD, by Aleksandra Snesareva, Mexico City)