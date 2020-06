De KLM-boeing met medische hulpgoederen gedoneerd door de Nederlandse overheid, is vrijdagavond tegen 17.00 uur aangekomen op de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij. Nederland heeft op verzoek van de Surinaamse regering en andere instanties, een zending medische hulpgoederen naar Suriname gestuurd. Het gaat om een zending ter waarde van ongeveer 600.000 euro. Deze aanvragen zijn gedaan door de overheid, medisch specialisten, ziekenhuizen, individuele artsen en medici verbonden aan het Su4Su Covid-support Fonds. “Het gaat om spullen die Suriname nu heel hard nodig heeft”, zegt Hennah Draaibaar van Su4Su tegenover een lokaal medium. Nederland geeft de hulp op humanitaire gronden en vanwege de bijzondere relatie tussen beide landen, laat een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De lading bestaat vooral uit persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten, handschoenen, beschermende pakken, brillen en mondkapjes tegen het coronavirus. De Surinaamse artsen hebben specifiek aangegeven, aan welke spullen de grootste behoefte bestond. “Naast deze donaties, volgt er op korte termijn nog een zending van tien mobiele beademingsapparaten, die ik in Amerika bestel. Ook komen 50.000 coronatesten,” aldus Draaibaar. Er kunnen dan veel meer personen worden getest en geïsoleerd, indien zij positief bevonden worden. Nederland heeft zelf ondervonden, hoe ontwrichtend Covid-19 kan zijn voor de economie. De infecties in Suriname vertonen een explosieve groei. Draaibaar laat optekenen, dat met deze hulp beoogd wordt dat de economie weer op gang kan komen en de gezondheid van mensen zo goed mogelijk wordt beschermd. .”Wij van Su4sur zijn heel blij met de donatie van Nederland”, aldus Draaibaar. De stichting Su4Su, die door het Surinaamse bedrijfsleven is opgericht, is al begin dit jaar begonnen met geld inzamelen om voorbereid te zijn op een uitbraak. In de eerste fase is al 1,3 miljoen euro opgehaald. Dit geld is besteed aan IC-bedden, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen. Of er later meer geld en/of spullen nodig zijn, hangt af van hoe de corona-uitbraak zich de komende weken ontwikkelt in Suriname. Er is hard gewerkt om alles te realiseren”, zegt Draaibaar. De acties gaan onverkort door. “De vrachtkosten van de medische spullen zijn betaald door de Nederlandse overheid,” stelt Draaibaar. Zij voegt eraan toe, dat de KLM ook een korting heeft gegeven. Op dit moment zijn in Suriname 293 mensen besmet met het coronavirus, 213 van hen vertonen nog ziekteverschijnselen. 72 mensen zijn genezen, terwijl er acht zijn overleden. 329 mensen zitten nu in quarantaine.