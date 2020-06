In het kader van de verscherpte lockdown, is er een avondklok ingesteld die om 18.00 uur ingaat en om 06.00 uur eindigt. We hebben in het verleden en wel onder de militaire dictatuur van Desi Bouterse, ook te maken gehad met een avondklok. Personen die dit totale uitgaansverbod hebben meegemaakt en nu vergelijken met de huidige avondklok, zien gelijk een enorm verschil. Toentertijd haalde je het niet in je hoofd zonder avondpas op straat te gaan, omdat je dan opgepakt werd en naar de Memre Buku Kazerne gebracht. Daar mocht je dan de gehele nacht vertoeven en diende allerlei opdrachten van de militairen uit te voeren. We kennen alle staaltjes die zich toen hebben afgespeeld, maar willen het daar thans niet over hebben. In bepaalde gevallen werden opgepakte personen hun mensenrechten zeker wel geschonden. Nu hebben we een avondklok die voor velen als een lachertje wordt aangemerkt waarbij bepaalde mensen die zich rekenen tot het daklozen- en zwerversgilde, gewoon op straat rondlopen en niemand die daar iets over zegt. Deze lui krijgen zelfs een maaltijd toegediend. Maar waar de avondklok ook geen verandering in heeft gebracht, zijn de nachtelijke diefstallen en gewapende overvallen. Een inbraak en leegplundering van een parfumerie en horlogezaak aan de Gompertstraat, een leegplundering van een confectiezaak in het centrum, allemaal gedurende de avondklok. De politie moet nu maar zien hoe ze deze bijzondere criminele activiteiten onder controle krijgt en de reeds gepleegde misdrijven oplost. Criminelen hebben reeds in de gaten dat het niet om een zware en repressieve avondklok gaat en slaan hun slag. Een persoon die op een stoep gaat liggen in de binnenstad wanneer er een auto of pro-wagen aankomt, hoeft nog geen dakloze of zwerver te zijn, maar wel een potentiële inbreker. Dus daar moet de politie goed op te gaan letten. Een andere groep, de zogeheten drugsverslaafden, vormen een ander gevaar en daar moet ook goed naar gekeken worden, want die stelen alles wat los en vast zit om het spul te kunnen kopen. Keerpunt is het ook opgevallen, dat de daklozen en zwervers zich op verschillende punten in de stad ophouden en ook zorg nodig hebben. Wij hebben zo de indruk dat het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, een deel van deze daklozen en zwervers die onder zijn hoede waren geplaatst, de poort uit heeft gestuurd. De groep is nu grotendeels aan hun lot overgelaten en afhankelijk gemaakt van aalmoezen die ze dagelijks van bepaalde sociale instanties ontvangen. Door de sociaal-economische ellende die zich momenteel in toenemende mate in dit land manifesteert, komen er steeds meer lieden op straat terecht die geen uitweg hebben en in bepaalde gevallen, overgaan tot crimineel handelen. Er moet naar onze mening, snel meer aandacht besteed worden aan deze aanzwellende groep mensen, omdat anders de criminaliteit ernstiger vormen zal aannemen.