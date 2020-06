Suriname heeft te kampen met een tweede uitbraak van het coronavirus. Ruben del Prado, gezondheidsadviseur tevens arts, roept de Surinaamse regering op om niet te aarzelen om Nederland om hulp te vragen bij de bestrijding van COVID-19. Del Prado zegt tegenover De West, dat we op dit moment niet naar de politieke relatie met Nederland moeten kijken. ‘’Het gaat nu om de gezondheid van de Surinaamse bevolking’’, aldus Del Prado. “Ik heb een paar dagen geleden in een video-interview met het NOS Journaal, zowel Suriname als Nederland opgeroepen, om op het hoogste niveau samen te werken op het gebied van COVID-19’’, zegt Del Prado. Hij geeft aan dat hij niet weet of het ministerie van Binnenlandse Zaken, reeds officieel hulp heeft aangevraagd. “Politiek Suriname heeft niet zo een goede verhouding met Nederland, maar COVID-19 overstijgt toch deze minder goede bilaterale relatie. Nederland heeft het virus nu voor een groot deel onder controle, en er zijn wat overschotten aan medische hulpmiddelen en apparatuur. We moeten daarom niet aarzelen om gericht hulp van Nederland in te roepen”, aldus Del Prado. De redactie heeft tevergeefs getracht een reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken te krijgen. Inmiddels heeft de Surinaamse stichting Su4Su, medische aankopen gedaan, die vrijdagmiddag door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) zijn aangeleverd. De stichting hoopt dat hierdoor het aantal testen uitgebreid kan worden, waardoor er een beter overzicht is van de epidemie.