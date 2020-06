Vanmorgen is de zevende persoon geregistreerd die aan de gevolgen van Covid-19 is overleden. De 52 jarige man was opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica op de Intensive Care afdeling. Op dit moment staat de teller met active cases op 206 en de teller van het aantal besmettingen staat op 261. Momenteel zijn er 48 personen genezen verklaard en 361 personen bevinden zich in overheidsquarantaine. Tot nu toe zijn vijf mannen en twee vrouwen overleden aan deze zeer besmettelijke ziekte. Het gaat om zes Surinamers en een Braziliaan.