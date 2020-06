Al enige tijd heeft COVID-19 ook Suriname in zijn greep. Veel burgers zitten al vanaf midden maart toen de eerste maatregelen werden afgekondigd, zonder of met veel minder inkomen. Organisaties en individuen binnen en buiten Suriname, met name in Nederland, hebben gemeend om verschillende projecten te starten om deze groep in nood te helpen. Su Lockdown Nowtu Tessa Sendar en Merredith Essed zijn twee bezorgde burgers die simultaan met de organisatie People Helping People, mensen helpen die door de de huidige situatie in het land zijn getroffen. “Ik was zo onder de indruk toen ik een post van Curtis Hofwijks zag, dat hij onderweg was naar iemand die twee dagen niet had gegeten. Merredith en ik zeiden tegen elkaar, dat wij ook iets willen betekenen voor deze mensen”, zegt Sendar in gesprek met De West. Verder geeft ze aan dat ze de organisatie van People Helping People bereid hebben gevonden en Cynthia McLeod-Ferrier die haar Nederlandse rekening beschikbaar heeft gesteld, zodat mensen in Nederland geld erop kunnen te storten. Tot zaterdag ochtend om tien uur was er al een bedrag van 5.777 euro op de rekening gedoneerd. Ook Fernandes Express ondersteunt het project van deze twee dames. Van Fernandes Express krijgen ze broden en bollen. Ook zouden er volgens Sendar andere bedrijven zoals Interfood, CIC, CHS Foods, Shihado, en Michi geïnteresseerd zijn om een steentje bij te dragen, zodat de pakketten uitgebreid kunnen worden en de continuïteit gegarandeerd. Roue Verveer Terwijl Sendar en Essed druk bezig waren met het zoeken van sponsoren, kwam de in Suriname geboren Nederlandse stand-up comedian Roue Verveer. Hij ondersteunt het project door middel van de inzamelingsactie ‘Deel met Suriname’, die hij op vrijdag 12 juni is gestart. Op zaterdagochtend was er een bedrag van 25.480 euro gedoneerd. Het is zijn doel om 40.000 euro in te zamelen. “Mijn gezin en ik willen helpen en we proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen om pakketten aan te schaffen voor de gezinnen die zwaar getroffen zijn. Ik zal de komende tijden zoveel mogelijk geld proberen te verzmelen om dit zolang mogelijk te laten door gaan”, aldus Verveer. Distributie De distributie van de pakketten wordt gedaan door Fernandes Express. Momenteel opereert de groep alleen in Paramaribo, maar ze is van plan ook pakketten te distribueren naar de districten Wanica en Commewijne. Sendar roept individuen en organisaties die mensen in nood helpen op, om samen te werken aan een gecentraliseerd systeem zodat de actie gestructureerd kan worden aangepakt. Verder zegt Sendar, dat ze zich ervan bewust is dat er ook mensen zijn die misschien geld nodig hebben voor het aanschaffen van medicatie, maar momenteel wordt gefocust op het distribueren van voedselpakketten. Zij roept daarom mensen op die deze groep burgers wil ondersteunen. Black Fashion Week Ook de organisatie van Black Fashion Week onder leiding van Bryan Vinisi, heeft aan deze groep minderbedeelden gedacht. In samenwerking met Marvin Halden (Mister CIC 2019), helpt de stichting sociaal zwakkeren op verschillende gebieden. “Het idee kwam om iets terug te doen, in het bijzonder voor de sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en kinderen in tehuizen vanwege de beelden in de media en verhalen die ik persoonlijk van deze mensen heb ge-hoord”, aldus Vinisie. Het doel van de Black Fashion Week is om een bedrag van 2.500 euro op te halen. Er is intussen al een bedrag van 1.100 euro opgehaald naast kleding en overige artikelen.