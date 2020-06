De economische effecten van de Covid-19 maatregelen zijn enorm groot en nadelig voor het bedrijfsleven. Vele bedrijven houden het onder ongewijzigde omstandigheden niet vol, en zullen mogelijk over de kop gaan. In het bijzonder de horeca-en toerismesector. Ook is er veel onduidelijkheid bij het bedrijfsleven over de getroffen maatregelen. Dit zegt de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Bryan Renten in gesprek met de pers. Hij wil daarom zo spoedig mogelijk overgaan tot een gestructureerd overleg met het covid managementteam. “De beperkingen die er zijn kosten veel geld”, benadrukte Renten. Volgens hem wekt het daarom ook frustratie op bij de VSB. Renten weet niet hoe lang bedrijven dit zullen kunnen garanderen. “Het hangt helemaal af van de financiële draagkracht van het bedrijf, maar als je geen productie hebt en de bedrijfslasten maar moet blijven betalen, dan hou je het niet langer vol.” Renten heeft zich daarom ook gewend tot de minister van Handel Industrie en Toerisme (HIT) Stephen Tsang, maar de minister deelde mede, dat de uiteindelijke beslissing ligt bij het covid-managementteam. Een heleboel bedrijven wachten nog steeds op uitsluitsel inzake de ontheffing merkte Renten op. “Een tweetal bedrijven dat exportorden moet uitvoeren, toeleveringsbedrijven en productiebedrijven hebben nog steeds geen reactie vanwege de overheid gehad.” Dit ligt volgens hem aan het feit, dat het team overbelast is met de aanvraag en de verwerking daarvan. Hij verduidelijkt dat ondernemingen nog in afwachting zijn op de beloofde ondersteuning van het bedrijfsleven. Het is volgens de voorzitter niet duidelijk, of de staat bedrijven en medewerkers zal ondersteunen die door Covid-19 getroffen zijn. Er is te veel onzekerheid, of de sociale vangnetten wel of niet in orde zijn. Hij verwacht dat een kwart van de bedrijven de crisis niet zal overleven en dat de werkloosheid met eveneens 25 procent zal stijgen. Renten benadrukte, dat er al is gesproken met directeur van het Directoraat Nationaal Veiligheid (DNV), Danielle Veira, maar dat het onderhoud niet bevredigend was. Hij merkte op dat hij begrip heeft voor een aantal maatregelen, want de gezondheid van de samenleving staat op de eerste plaats. Renten verklaart, dat de VSB blijft pleiten voor verandering, zonder de gezondheid van het volk in gevaar te brengen. Er moet volgens hem gekeken worden naar een praktisch model voor bedrijven waarbij de volksgezondheid niet in gevaar wordt gebracht.