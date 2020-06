De openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal op dinsdag 16 juni aanstaande, de uitslag van de verkiezingen formeel bekendmaken in Sana Budaya om 10.00 uur in de ochtend. Nadat de uitslag formeel is vastgesteld door het CHS, hebben de gekozen leden twee weken de tijd om hun verkiezing te aanvaarden. Wanneer CHS de uitslag officieel bekend heeft gemaakt, is het de beurt van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) om een oordeel te vellen over de verkiezingen. Het OKB zal dan de verkiezingen al dan niet bindend verklaren. De nieuwe coalitie, bestaande uit de VHP, ABOP, NPS en PL, is inmiddels gestart om gesprekken te voeren met ruim 90 maatschappelijke groepen. Deze aanpak is bedoeld om het maatschappelijk middenveld mee te nemen in het regeerbeleid. De 4 samenwerkende politieke partijen hebben samen 33 zetels in De Nationale Assemblee (DNA). Om de president en vicepresident in De Nationale Assemblee te kunnen kiezen, zijn er minstens 34 van de 51 stemmen (2/3 meerderheid) nodig. De BEP (2 zetels), heeft onlangs kenbaar gemaakt mee te zullen werken aan het kiezen van deze twee functionarissen in DNA. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft afgelopen week bevestigd, dat zij bezig is met de voorbereidingen zodat de nieuwe leden op 29 juni kunnen worden toegelaten. De huidige DNA is op 30 juni 2015 aangetreden. Vóór die datum moeten de nieuwe leden worden toegelaten. President Desiré Bouterse maakte via het Nationaal Informatie Instituut onlangs bekend, dat hij eveneens druk bezig is met de voorbereidingen voor de overdracht aan de nieuwe regering. “Ik wacht op de officiële uitslag van het OKB om de mensen te feliciteren’’, zei de president. Zo gauw het Onafhankelijk Kiesbureaus (OKB), met de uitslag komt, zal de president zijn felicitaties uitbrengen. ‘’Dan neem ik mijn telefoon en feliciteer”, aldus Bouterse. Volgens hem heeft het volk gesproken en moet de uitslag geaccepteerd worden. De president benadrukte dat geruchten dat hij de macht niet zou willen overdragen, niet op waarheid berusten.