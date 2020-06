De directeur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Natasia Bennanon, verklaarde vanochtend tegenover De West, dat het schooljaar 2019- 2020 nog niet is afgesloten. ‘’Er worden mogelijkheden bekeken om het schooljaar te redden’’, zegt zij. Bennanon stelt dat ze niet aan de media gezegd heeft, dat het schooljaar vroegtijdig wordt afgesloten. ‘’De mededeling die ik gedaan heb, wordt verkeerd geïnterpreteerd. Mijn mededeling was namelijk: ‘Indien de lockdown langer van kracht is, zullen wij wel genoodzaakt zijn de deuren te sluiten’’’, zegt Bennanon. Op grond van deze mededeling, is het volgens haar duidelijk, dat het schooljaar nog niet afgesloten. ‘’Afstandsonderwijs is er nog, we zoeken nog naar mogelijkheden om het jaar te kunnen redden. De leerlingen hebben nog niet eens een rapport ontvangen, hoe kunnen we dan afsluiten? Als de situatie weer na 22 juni aan het normaliseren is, hoop ik dat we normaal door kunnen”, aldus Bennanon. Volgens Bennanon worden de examens zo gauw de lockdown opgeheven is, weer opgepakt. “De toetsen zullen wel gemaakt worden. Ook het toelatingsexamen voor het vwo, havo en Natin, zal afgenomen worden. Alleen bij de rekenvakken is er fysieke begeleiding nodig, bijvoorbeeld economie 2, de studenten zullen via Zoom en andere kanalen in contact zijn met de docenten. Bij de leervakken is niet per se fysieke begeleiding nodig.” Bennanon benadrukt dat het schooljaar nog niet voorbij is. “Alleen het RKBO had doorgegeven dat zij wegens bepaalde redenen, het afstandsonderwijs even had gestaakt. Maar ook zij zullen heel binnenkort de lessen weer oppakken. We zullen alles doen om het schooljaar nog te redden”, aldus Bennanon.