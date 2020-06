De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert Gray van Trikt, heeft afgelopen week van de rechter een beschikking ontvangen over een bezwaarschrift dat hij via zijn advocaat Irvin Kanhai, zou hebben ingediend. In de beschikking ging de rechter voorbij aan het verzoek van de verdachte voor voorlopige invrijheidstelling, gezien er volgens hem geen gegronde reden is hem langer vast te houden. Volgens Kanhai zijn er tot nu toe geen ernstige bezwaren ingediend tegen zijn cliënt en is de autoriteit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Om deze redenen is besloten zaken niet zo te laten en het besluit van de rechter aan te vechten in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Van Trikt van verduistering van staatsgelden onder beheer van de moederbank. Er is onroerend goed gekocht, waaronder zeventien panden die “niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bedrijfsvoering” van de CBvS. Een totaal bedrag van 105.000.000 euro ging hiermee gemoeid; “althans een ander in Surinaamse dollars equivalent bedrag te weten een totaal van SRD 869.055.000”. Van Trikt verleende autorisatie, gaf de opdracht om het geld voor de koop van de panden te betalen aan het ministerie van Financiën. Het OM vindt dat het geld oneigenlijk is aangewend; het is onttrokken aan de bestemming waarvoor het nodig was. Het OM heeft de managing partner van de Belgische dienstverlener Clairfield Belgium N.V., Hans Buysse, ook genoemd in de zaak van Robert van Trikt. Van Trikt staat in deze zaak terecht als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), alleen, tezamen en in vereniging met Ashween Angnoe, managing partner bij Orion Assurance & Advisory, Hans Buysse, managing partner van de Clairfield Belgium N.V. en Gillmore Hoefdraad als minister van Financiën. De ex-governor wordt verdacht van zeven strafbare feiten. Dit blijkt uit de dagvaarding die aan hem is uitgebracht. Hierin staat vermeldt, dat van Trikt onder meer verboden handelingen zou hebben verricht en/of besluiten zou hebben genomen, die tot ernstige financiële schade voor de Staat Suriname hebben geleid. Ook de overeenkomsten die zijn aangegaan met Buysse, worden vermeld als te zijn in nadeel van de Surinaamse Staat. De meeste van de delicten zouden zijn begaan tussen maart en december 2019; enkele lopen door tot zelfs mei 2020. Volgens het OM heeft Van Trikt als governor van de CBvS tezamen en in vereniging, diverse contracten voor miljoenen euro’s gesloten met dit Belgische bedrijf en/of Buysse. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer 3.710.620 euro dat is overeengekomen als te zijn vergoeding voor de consultancydiensten voor vijf projecten. Van dit bedrag is al 2.471.000 euro aan voorschot betaald – zelfs voor een project waarvoor het totaal eindbedrag in euro’s nog bepaald moet worden. In twee gevallen gaat het om overeenkomsten waaraan een non-refundable vergoeding is gekoppeld. Dit betekent dat de CBvS de vergoeding niet kan terugvorderen, bijvoorbeeld als de tegenpartij zich niet aan het contract houdt of geen tegenprestatie levert. Toch is hiervoor al 50 procent voorschot betaald. Het OM ziet opzet hierin: Van Trikt heeft opzettelijk de overeenkomsten gesloten met Clairfield Benelux N.V. en/of Buysse. De raad van commissarissen van de moederbank was vooraf niet in kennis gesteld en had ook geen toestemming of goedkeuring gegeven voor deze handeling. De ex-governor heeft zich volgens het OM, schuldig gemaakt aan meerdere misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht, waaronder valsheid in geschrifte. Zo zou Van Trikt aan directieleden en/of medewerkers van de moederbank “de opdracht hebben gegeven en/of opzettelijk geïnstrueerd valselijk althans in strijd met de werkelijkheid”, een document op te stellen over valuta-interventies gepleegd tussen maart en juli 2019. Zij moesten andere totaalbedragen “noteren in ieder geval doen opnemen” in de statistieken of tabellen over de valuta-interventies. Bijvoorbeeld voor juli 2019 is 6.300.300 euro aangegeven in plaats van het werkelijke geïnverteerde bedrag van 15.917.300 euro.