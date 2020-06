Het COVID-19 Managementteam (CMT) heeft na veel klachten, gekeken naar de mogelijkheid om het mobiele netwerk uit te breiden door meer mobiele nummers beschikbaar te stellen. Op het verzoek van burgers om ook Telesur nummers door te geven, zal eveneens worden ingespeeld. Dit deelde majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur Dienst Nationale Veiligheid, mee op de COVID-19 persbriefing van gisteravond. Er zijn vier nummers doorgegeven door het CMT. Echter is het is onmogelijk om iemand daarop te bereiken. Burgers klagen dat als ze via het Kabinet van de President bellen, zij te horen krijgen dat de mensen in bespreking zijn, niet bereikbaar zijn of dat de telefoon het niet doet. En wordt zelfs aangegeven, dat indien je informatie nodig hebt, je zelf moet langsgaan. De vraag werd gesteld hoe dit dan covid vriendelijk is. Babel zei dat de vier telefoonnummers die zijn doorgegeven 1×24 uur roodgloeiend zijn. “Het is heel vaak zo dat wanneer de mensen in gesprek zijn met iemand anders, dat u op dat ogenblik belt naar het nummer. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar dat is de waarheid. De mensen krijgen niet eens de kans om neer te leggen en er is al weer een incoming call. Zo roodgloeiend is de lijn en men belt ook gewoon om één uur en vier uur in de ochtend om te vragen als de aanvraag is behandeld. Het is niet dat er bewust niet wordt opgenomen of dat men u niet te woord wil staan, maar het is gewoon omdat iedereen belt naar de nummers. We hebben ook al de mogelijkheid bekeken om deze netwerken te verbreiden door meer mobiele nummers beschikbaar te stellen en ook Telesur mobiele nummers door te geven. Die nummers worden vrijdag aanstaande doorgegeven”, zei Babel. Verder is het nog steeds mogelijk voor de burgers om een app of sms te sturen als het niet lukt om te praten met de functionarissen. De vragen worden wel beantwoord. Daarnaast blijven de website en het e-mailadres van het team beschikbaar voor het publiek. Een andere opmerking was dat voor het indienen van de stukken bij het Kabinet van de President, er dagelijks tussen 09.00u-12.00u honderden mensen komen en dat op geen enkel moment de covidmaatregelen in acht worden genomen. De vraag was wat voor voorbeeld het kabinet aan het volk geeft. Babel zei hierop dat beweren dat er honderden mensen komen, sterk overdreven is. Zij gaf aan dat er wel tientallen mensen komen. “Er worden goede afspraken gemaakt. Als mensen tussen dat tijdstip indienen, krijgen zij de stukken dezelfde dag, maar u mag vertrekken, u mag bij Fort Zeelandia gaan zitten, u hoeft niet bij het kabinet te staan. U krijgt een telefoontje wanneer u terug mag komen”, stelde Babel. Zij deelde mee dat mensen die na 12.00u indienen, hun stukken pas de volgende dag krijgen. Hoewel mensen die hun stukken de volgende dag kunnen krijgen tot 15.00 kunnen indienen, zijn er mensen die om 17.00u en 19.00u langslopen. “We proberen iedereen te helpen. Het is ook zo dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en Landbouw, Veeteelt en Visserij, ook aanvragen accepteren en doorgeleiden naar het managementteam, maar dan gaat het om aanvragen die betrekking hebben op deze ministeries”, aldus Babel. door Priscilla Kia