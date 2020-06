De verdachte Marciano Hoogland (40) is door de recherche Midden Suriname op vrijdag 5 juni in verzekering gesteld. Hoogland had donderdagavond via sociale media de assembleeleden Chan Santokhi en Ronny Brunswijk, met de dood bedreigd. In het filmpje dat circuleerde op sociale media, had Hoogland een militair tenue aan en zwaaide hij met een groot mes, terwijl hij bedreigingen uitte jegens Santokhi en Brunswijk. Men speculeerde dat hij in dienst was van het Nationaal Leger. De recherche heeft de man opgespoord en hem gearresteerd aan de Cocoboloweg. Het onderzoeksteam is drukdoende te onderzoeken waar Hoogland het ‘uniform’ vandaan heeft. In het belang van het onderzoek blijft Hoogland in politiearrest.