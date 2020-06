De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Danielle Veira, zei gisteren tijdens de reguliere persbriefing van het COVID-19 Managementteam, dat er volgende week maandag, een totale lockdown komt met strenge maatregelen. Het is volgens haar duidelijk dat deze soft lockdown niet werkt. Veira stelde, dat mensen zich niet houden aan de maatregelen. “Het was teleurstellend: er waren files op de wegen, winkels werden druk bezocht en niet-essentiële zaken, zoals kapperszaken, waren ge-woon open. Dat was niet de afspraak. Vanaf maandag gaat Suriname twee weken in total lockdown”, zei Veira. Besloten is strengere maatregelen te treffen. Veira deelde mee, dat de essentiële diensten gaan werken met een minimale bezetting. De categorisering zal ook veranderen. Winkels zullen volgens een ander model opengaan. Voertuigen zullen op basis van instructies die gegeven worden, op straat mogen. Ondernemers die zaken doen in het binnenland, zullen in het weekend moeten vertrekken. Na maandag zullen zij niet meer weg kunnen gaan. Vanavond om 18:00 uur is er een persbriefing, dan zullen er meer mededelingen gedaan worden. De verscherping zal twee weken zal duren om de explosieve stijging van het aantal besmettingen, in te dammen. Veira zei dat de persconferenties ook zullen veranderen. De pers komt niet meer fysiek bij elkaar. Persconferenties zullen via Zoom gehouden worden. “Het staat niet op ons voorhoofd wie wel of niet besmet is. Ik en u, we zijn nu beiden potentiële dragers van het virus. Als we kijken naar het gedrag van de samenleving gisteren tijdens een lockdown, leek het erop alsof alles normaal doordraaide. Het wordt nu dus echt een total lockdown en geen softe versie meer”, aldus Veira.