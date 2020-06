In een video die circuleert op sociale media, is te zien hoe mannen van Papatam in Marowijne, enkele onbekende mensen die met de boot zijn aangekomen in het gebied, aanmanen om terug te keren, omdat zij de gemeenschap met hun komst, in gevaar brengen. De afgelopen periode is de oostgrens veel besproken in de media. Het zou een van de ‘gevaarzones’ zijn. Mensen die besmet waren met COVID-19, zijn via die grens ons land binnengekomen en hebben anderen besmet. In de video is het niet duidelijk vanwaar de mensen komen, maar er wordt wel aan hen gezegd om terug te gaan. Abop-parlementariër Marinus Bee, zegt in gesprek met De West, dat dit een correcte benadering is. Het is volgens hem goed als mensen het gevaar dat dreigt, begrijpen en de eigen verantwoordelijkheid nemen om in te grijpen. Echter plaatst hij vraagtekens bij een aantal dingen. Bee geeft aan dat de oostgrens steeds als een gevaar wordt gezien, maar vraagt zich af hoeveel besmettingen daar zijn. “Er zijn weinig besmettingen. Hoe komt het dat die besmette personen voorbij Marowijne gaan, de mensen in Marowijne niet besmet raken, maar elders wel?” Bee is van mening dat ons land met beschuldigingen niet veel zal bereiken. ‘’Ons land is deel van de wereld en we moeten als natie samen strijden tegen het coronavirus’’, zegt hij. Volgens Bee rust de verantwoordelijkheid bij een ieder om de COVID-19 maatrgelen in acht te nemen en zichzelf en anderen te beschermen. “De voorzitter van de Abop heeft al opgeroepen dat de mensen gehoor geven aan de maatregelen. We doen wat we kunnen, maar uiteindelijk is het een regeringsverantwoordelijkheid. We staan wel voor 100 procent achter elke maatregel die de regering neemt ter bestrijding van het coronavirus”, zegt Bee. Hij geeft aan dat wij alles wat in ons vermogen ligt, moeten doen om als overwinnaars uit de bus te komen. Er zijn volgens hem genoeg voorbeelden van landen die het serieus hebben aangepakt, waardoor het nu de goede kant op gaat. “Ik heb begrepen dat Nederland bereid is te helpen. Laten we daar aankloppen. We hebben niet veel beademingsapparaten. Als we de hulp van bevriende naties kunnen inroepen, moeten we dat doen”, zegt Bee. Hij benadrukt dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en thuis moet blijven. door Priscilla Kia