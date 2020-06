De angst bij winkeliers is nu kenmerkend naar aanleiding van de recente ontwikkelingen inzake COVID-19 in Suriname. Veel van hen zijn daarom huiverig om de deuren van hun zaken te openen. Er is een ware paniek in de gehele samenleving door de enorme toename van COVID-19 positieven. Op de website van COVID-19, staat dat de situatie momenteel ‘code rood’ betreft, dat wil zeggen dat er nu lokale verspreiding is en COVID-19 kan overal in het land zijn. Dit betekent dat een ieder moet bijdragen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat de Chinese winkeliers bang zijn, ligt hoogstwaarschijnlijk eraan, dat zij al kennis hebben van de verspreiding en het gevaar van het virus. De winkeliers scherpen zoveel mogelijk de maatregelen die er al waren, aan. Begin deze week is men weer op grote schaal begonnen met hamsteren. Men trok massaal naar de winkels en kocht grote hoeveelheden aan levensmiddelen, toiletpapier, enz. Ook het bedrijfsleven en de ziekenhuizen zijn wegens de recente ontwikkelingen overgeschakeld op de strenge maatregelen, die eerder ook waren getroffen. Ook huisartsen hebben aan hun patiënten doorgegeven, dat de poli tot nader order is gesloten. Keerpunt is van mening, dat er nog nauwelijks vertrouwen is in het ontsmetten van handen of het dragen van mondkapjes. Er moet een ware intensieve campagne worden gevoerd in het kader van COVID-19 awareness, want paniek en chaos zullen de zaak alleen maar verder verergeren. Met uitzondering van Choi’s Supermarket, Best Mart, Tulip en nog enkele andere grote supermarkten, hebben de doorsnee Chinese winkeliers hun deuren afgelopen dagen gesloten gehouden en/of verkopen via een luik hun goederen. Het verkopen van goederen via een luik baart ook zorgen, want er wordt daarbij geen rekening meer gehouden met social distancing en de winkeliers eisen in de meeste gevallen contante betalingen. Keerpunt is van mening, dat als er voldoende aandacht wordt besteed aan voorlichting en hoe men zich kan beschermen (handen wassen en mond- neus bedekking dragen), het aantal besmette gevallen zal afnemen.