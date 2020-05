Vandaag zal er in het kiesdistrict Paramaribo in het Nationaal Indoor Stadion (NIS), een hertelling plaatsvinden. Vanwege de verschillende onduidelijkheden, heeft het hoofdstembureau ervoor gekozen om niet op dinsdag 26 mei, maar vandaag, woensdag 27 mei, met de telling te beginnen. Op 25 mei, de dag van de verkiezingen, hebben een aantal stembureauvoorzitters geweigerd om processen-verbaal op te maken en deze te publiceren. Het gaat om 57 stembureaus. Aanhangers van de politieke partijen VHP, ABOP, NPS, PRO en de NDP, hebben de nacht van dinsdag op woensdag doorgebracht in het NIS, om erop toe te zien dat er niet gefraudeerd wordt. Volgens DNA-kandidaat Krishna Mathoera (VHP), is er geen duidelijke reden voor het hertellen van de zetels in kiesdistrict Paramaribo. Zij zegt dat duidelijk gemaakt moet worden, waarom het hoofdstembureau onder leiding van Mike Nerkust, deze handeling wil plegen. “Volgens de wet moet de telling worden gedaan op het stembureau. Daarna moet de stembureauvoorzitter een proces-verbaal tekenen.’’ Het proces-verbaal moet daarna in het stemlokaal geplakt worden voor transparantie”, aldus Mathoera. Het niet aanplakken van een proces-verbaal, heeft volgens Mathoera consequenties. “Er zullen rechtszaken worden aangespannen tegen de desbetreffende voorzitters, want zij hebben de wet overtreden’’, zegt Mathoera. Dew Sharman (VHP) is het met Mathoera eens. Ook hij zegt dat er na de verkiezingen gelijk moet worden geteld en niet uren daarna op een andere locatie. Sharman: “Je mag als stembureauvoorzitter niet doen wat jij wilt. Er zijn wetten en regels die je moet volgen. Als de wet zegt dat je en proces-verbaal moet maken voor het grote publiek, om meer kennis van het proces te krijgen, dan moet je dat doen. Zolang een telling niet bij proces-verbaal is vastgesteld, dan is er nog geen finaal op dat bureau. Als men op een bureau weigert om een proces-verbaal aan te plakken of te tonen na de telling, dan kan men achteraf een ander maken met andere informatie erin.” Sharman zegt dat gezien de manier waarop in 2015 zaken zijn aangepakt, het reëel is dat men alert is. ‘’De VHP volgt het proces dat in het NIS plaatsvindt, daarom op de voet. Vanaf het moment, dat wij de informatie hadden, dat er dozen werden aangeleverd zonder begeleiding van de politie en niet gesealed, hebben wij bedenkingen, dat zaken mis kunnen gaan. Wij zien ook dat de NDP oproept voor hertellingen in bepaalde ressorten binnen Paramaribo. Dat geeft aan dat je al loopt met het idee, dat de resultaten na de hertelling anders zullen zijn, dan ze nu zijn. En je kunt alleen daarvan zo overtuigend overkomen, als je weet, dat je de inhoud van de doos veranderd hebt. Deze mensen hebben kwade bedoelingen”, aldus Sharman. Er zijn stembussen vanuit enkele bureaus binnengebracht in het NIS zonder begeleiding van de politie. Een aantal dozen waren niet gesloten. Er werden ook stembussen van bureaus in Paramaribo, pas na 13:00u het NIS binnengebracht. “Deze verkiezing is voor ons heel belangrijk het volk heeft bewust gekozen en wij willen niet, dat er met de wil van het volk wordt gemanipuleerd. Wij zullen het niet tolereren dat er gefraudeerd wordt met de stemmen van het volk. Wij zullen meerdere internationale organisaties en instituten aanschrijven voor een betere waarneming. Men moet geen oog op de telling verliezen, vooral hoe we op dit ogenblik te maken hebben, met een regering die niet te vertrouwen is’’, aldus Sharman. OKB-voorzitter Jennifer van Dijk –Silos, is het ook niet eens met de manier waarop zaken verlopen. Zij zegt dat alle stemmen in het hele land al zijn geteld. “Er wordt niets meer geteld, wat er gebeurt bij de hoofdstembureaus is, dat er processen-verbaal moeten worden gecontroleerd.” Van Dijk-Silos vindt het een kwalijke zaak, dat de officiële uitslagen nog niet zijn gepresenteerd aan het volk. ‘’Op basis van de telling van de stemmen, moesten de resultaten allang binnen zijn’’, aldus Van Dijk-Silos.