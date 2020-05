Laten we de zaken stellen zoals ze zijn, de verkiezingen van 25 mei 2020 zijn de slechtst verzorgde en meest chaotische die ooit eerder in dit land zijn georganiseerd. Reeds bij het drukken van oproepingskaarten en de officiële stemformulieren, zijn zaken door slordigheid goed fout gegaan en moesten er meer onkosten gemaakt worden om te corrigeren. En zoals velen al hadden voorspeld, is er tijdens de stembusgang behoorlijk gefraudeerd. Het voorbeeld van hetgeen zich heeft voltrokken in Coronie, spreekt boekdelen. Daar zijn er gewoon twee zetels door de regeringspartij gejat. En nog steeds zijn er duidelijke aanwijzingen, dat men via ernstige manipulatie c.q. fraude, de uitslag tracht te manipuleren en wel in het voordeel van de overduidelijke verliezer. Vanaf gisteren is er een chaotische toestand ontstaan bij de Anthony Nesty Sporhal, beter bekend als NIS, nadat de stembussen en ander materiaal daar werden bezorgd. Omdat er nog twijfels waren over de uiteindelijke landelijke uitslag en de verdeling van assembleezetels, bestond ook gelijk het vermoeden, dat bepaalde lieden erop uit waren te gaan malverseren. Volgens de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, mr. Jennifer van Dijk-Silos, moet het duidelijk zijn, dat uitgebrachte stemmen reeds op de stembureaus zijn geteld en dat ze helemaal niet begrijpt waarom het ministerie van Binnenlandse Zaken na de uitslag niet gelijk duidelijkheid heeft verstrekt over het verloop en uitkomst van de volksraadpleging, maar ervoor heeft gekozen met analyses te komen en tot overmaat van ramp op een gegeven moment, helemaal is gestopt met het verder verstrekken van informatie. Volgens Van Dijk-Silos is de stemming al voor de volle 100 procent op de stembureaus geteld en dat het daarom onbegrijpelijk is, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken afwijkend van de bestaande procedures handelt. Als het ministerie van Binnenlandse Zaken zich aan de gebruikelijke protocollen had gehouden, was de uitslag al reeds in de vroege ochtend bekend en was het dan ook niet nodig dat zich later op de dag, chaotische taferelen in het NIS konden voordoen. Een groot verschil kan er bij de natelling in het NIS daarom niet zijn. Als zulks wel het geval is, dan weten we tenminste wat er aan de hand is. Belangrijk nu is, dat de politieke partijen, zowel de winnaars als verliezers, erop toezien dat er ook in het NIS helemaal geen ruimte is voor het alsnog plegen van nog grotere fraude dan reeds in Coronie heeft plaatsgevonden. Dat de voorzitter van het OKB door de handelwijze van Binnenlandse Zaken met het laatstgenoemde departement in de clinch is geraakt, is duidelijk. Het OKB heeft gelijk en daarom is het onbegrijpelijk dat het voormelde ministerie zich momenteel zo opstelt. De leiding van het departement zal daar wel haar reden toe hebben. Dat zaken tot vandaag nog zo liepen, heeft wél tot gevolg dat het wantrouwen in het gehele verloop en de uiteindelijke ontknoping met het uur toeneemt. Ook is bij velen inmiddels de indruk ontstaan, dat vooral de verliezers een zenuwoorlog zijn begonnen om zaken nu reeds zoveel als mogelijk te frustreren. De winnaars moeten zich echter niet van streek laten brengen en gestadig gaan werken aan een nieuw bestuur voor dit land.