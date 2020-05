De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Jennifer van Dijk-Silos, heeft vanmorgen bevestigd, dat alle stemmen in het hele land reeds zijn geteld. Volgens de voorzitter wordt er niks meer geteld. In het Nationaal Indoor Stadion (NIS) waar het hoofdstembureau is ondergebracht, zouden vanmorgen de processen-verbaal gecontroleerd worden. De officieuze uitslag is sinds gisteravond bekend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), maar was tot vanmorgen nog niet vrijgegeven. De voorzitter van het OKB heeft haar verontwaardiging hierover uitgesproken en zegt het heel erg te vinden, dat de officieuze uitslagen nog niet bekend zijn gemaakt door BiZa. “Op basis van de telling van de stemmen, moesten allang de resultaten bekend zijn”, zegt Van Dijk-Silos. Putridewi Amatsoemarto, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, hield vanmorgen een korte toespraak in het kader van de uitslag van de DNA-verkiezingen. De directeur zei, dat het ministerie in een vroeg stadium heeft gevraagd om stembureauleden te identificeren voor het doorgeven van de vastgestelde DNA-resultaten aan het ICT-team van BiZa. Maar vanwege COVID-19 heeft BiZa veel te maken gehad met afzeggingen van potentiële stembureauleden. Dit zorgde volgens Amatsoemarto voor vertragingen. Verder stelde de directeur, dat de resultaten na de verkiezingen binnenstroomden en dat er continu is gewerkt aan de verwerking hiervan voor de informele uitslag. Op de website was dat ook duidelijk te zien. De laatste binnengekomen resultaten zijn gisteravond om 10.30 gedeeld met de media. Ook zegt de directeur, dat er tot gisteravond 524 stembureaus zijn verwerkt en dat vandaag de overige 125 stembureaus worden verwerkt. Gisterochtend heerste er reeds een chaotische situatie bij het NIS, waar de officiële telling/controle van alle uitgebrachte stemmen zou moeten geschieden. Op sociale media werden aanhangers van politieke partijen opgeroepen om onmiddellijk naar het NIS te komen om te helpen met het houden van toezicht bij de telling, omdat er vrees was ontstaan dat de onoverzichtelijkheid in het NIS kon leiden tot fraude. Ook VHP-voorzitter Chan Santokhi had reeds in een vroeg stadium gewaarschuwd voor fraude bij deze verkiezingen. Volgens Santokhi zullen deze verkiezingen in de historie van Suriname, de slechtste zijn die ooit in Suriname zijn gehouden. Het Juridisch Monitoring Team VHP van het Anti-Fraude Platform, heeft sinds maandag 25 mei ruim 54 incidenten genoteerd. Ook de media hebben deze verkiezingen en het verloop van de uitslagen als zeer chaotisch ervaren. De communicatie en voorbereiding waren niet optimaal. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen was er ditmaal geen centrum waar journalisten naar toe konden gaan en gelijk per stembureau de uitslagen konden inzien. Journalisten waren onderling van mening, dat zij niet welkom waren bij het hoofdstembureau en dat hun vragen niet correct werden beantwoord door de bevoegde instanties.