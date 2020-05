De verwerking van de stembusuitslagen werd gisteren gestaakt. Aan de media en de partijloyalisten werd meegedeeld, dat de telling vandaag om 10.00 uur zou worden voortgezet. Tot op dit moment heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) de informatie van 524 van de 649 stembureaus verwerkt. PRO-kandidaat en activist Stephano Biervliet, meer bekend als ‘Pakittow’, zegt desgevraagd, dat er in het begin onduidelijkheid heerste over de dozen met stembusuitslagen. Sommige dozen bleken nadat ze waren binnengebracht in het NIS, niet gesloten te zijn. De situatie was volgens Biervliet dusdanig onoverzichtelijk, dat partijloyalisten genoodzaakt waren in het NIS te overnachten, om zo toezicht te houden op het Centraal Hoofdstembureau (CHS) dat daar gevestigd is. “De situatie was zo chaotisch, waardoor ik geen andere keus had dan er te overnachten en erop toezien, dat er geen fraude gepleegd wordt. Er waren duidelijk verschillen tussen het OKB en BiZa. Nu pas lijken zaken ordelijk te verlopen. Ik heb het voor het eerst meegemaakt, dat bij een verkiezing er zoveel vreemde dingen zijn gebeurd. Ook zijn er fouten gemaakt bij de distributie van stembiljetten voor de ressortraad (RR), waarbij velen niet opnieuw zijn gaan stemmen. Een fout maken is menselijk, maar zulke fouten kunnen gewoon niet gemaakt worden. Daarom zijn er meer dan twee waarnemers per stemlocatie”, aldus Biervliet. Hij zegt ontevreden te zijn over de wijze waarop de tellingen plaatsvinden en hoe de bussen zijn aangeleverd. Ook zegt hij dat er veel ruis is vanuit de desbetreffende autoriteiten. “De manier waarop de bussen zijn aangeleverd, zegt al heel veel. Het is mogelijk dat er gefraudeerd kan worden. Er zijn ook heel wat verloren stemmen”, zegt Biervliet. Biervliet vindt het jammer dat de partij (PRO) waarvan hij lid is, mogelijk geen zetel behaalt. “We hebben wel enkele stemmen gehaald, echter respecteren wij de keuze van het volk. De PRO zal blijven ondersteunen waar het nodig is, eenheid is wat erop dit moment broodnodig is. Op dit moment heeft Suriname goede leiders nodig”, geeft Biervliet aan. Hoewel de partij geen zetels heeft behaald, zal hij te allen tijde neutraal zijn en liefde voor land en volk tonen. “Ik ben en blijft een activist, ik zal mijn bijdrage, op welke wijze dan ook, aan dit land blijven leveren. Zolang het volk mij nodig heeft, ben ik er in het belang van het volk! Ik zal opkomen voor mijn vaderland, en tonen dat het volk aandacht nodig heeft, ongeacht regeringspartij. Samenwerking is het laatste wat Suriname nodig heeft”, aldus Biervliet.