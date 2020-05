De officieuze uitslagen van de verkiezingen zijn nog niet bekend, maar volgens de voorlopige uitslag heeft de VHP de meeste DNA-zetels, namelijk landelijk 20. VHP-kandidaat Cedric van Samson om een reactie gevraagd, zegt dat de partij blij is met de overwinning en de voorlopige uitslagen, maar meer had verwacht. ‘’Het streven van de partij was natuurlijk op 28 DNA-zetels, echter is het de keus van het volk en daar zijn we tevreden mee”, aldus Van Samson. “De VHP heeft haar goed leiderschap bewezen en het volk heeft ons ondersteund. Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname is het voorgekomen, dat meer dan 75 procent zijn stem heeft uitgebracht. Ik ben heel blij met de opkomst.’’ Van Samson haalt aan dat de VHP ook een behoorlijke groei heeft doorgemaakt. “We zijn van 9 zetels landelijk naar 20 zetels geklommen, en daar mogen we trots op zijn. Dit is het bewijs van goede interne structuren en goed leiderschap. Ook is het een bewijs van hard werken om het Surinaamse volk te dienen”, zegt hij. De VHP heeft van de 10 kiesdistricten in 5 districten zetels binnengehaald. De VHP heeft ook de meeste zetels van alle 17 partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. De VHP heeft in de drie grootste districten (Paramaribo, Wanica, Nickerie) de meeste zetels heeft behaald. “Natuurlijk waren er hier en daar wat kleine incidenten, maar het meest belangrijke is, dat de verkiezingen ordelijk zijn verlopen. Bepaalde zaken konden wel voorkomen worden, omdat die niet door de beugel konden. Bijvoorbeeld foutieve stembiljetten voor de ressortraad (RR) voor de verkeerde wijk aanleveren. Dit zijn geen toevallige fouten, ze kunnen gewoon niet gemaakt worden”, stelt Van Samson. Volgens hem heeft de VHP in de productiedistricten de meeste stemmen behaald, omdat de partij door middel van haar wederopbouwplan heeft bewezen de productiesector weer op gang te zullen brengen. “In de verzorgingsdistricten hebben we ook zetels behaald, maar in mindere mate. In deze districten heeft de tegenstander, de NDP, meer zetels behaald, omdat die er heel sterk in is om mensen om te kopen. In deze districten heb je ook een gemengde samenstelling van de sectoren”, aldus Van Samson. Hoeveel stemmen Van Samson zelf heeft behaald, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk, dat indien er niet onder voorkeurstemmen gekozen wordt, hij in het parlement zitting neemt. “Zetel of geen zetel, DNA-lid of niet, ik wil de belangen van het volk behartigen. We moeten het volk blijven dienen, ik maak mij nog steeds sterk voor de zaken die ik eerder heb aangehaald, waaronder huisvesting en orde in het verkeer”, aldus Van Samson.