26 mei de verkiezingen zijn voorbij, paars is hopelijk voorlopig buitenspel ,ja voorlopig ,want bekend is hun smerig spel van omkoperij en chantage. Een advies aan diegenen die een coalitie zullen vormen; ”GA VOOR EEN TECHNOCRATEN KABINET “!!. De puinhopen kunnen alleen worden geruimd met deskundigen die niet per se politiek gebonden hoeven te zijn. Voor het financieel/economisch deel denk ik aan Raghoebarsingh, Boussaid, Debipersad, Ramautarsingh. Ook integere mensen uit de splinterpartijen, die een jeugdige,krachtige uitstraling hadden maar helaas tot veler teleurstelling niet bij machte bleken zich te bundelen en daarom geen zetels hebben gehaald, moeten betrokken worden bij de herstelplannen,Behoud zelf ook door paars benoemde functionarissen, die hun taak naar behoren hebben vervuld DEPOLITISEER de ambten van departementsdirecteuren en onderdirecteuren, evenals bestuursambtenaren tot en met bestuursopzichters. Belangrijke zaken als giga verduisteringen en belastingfraude moeten, desnoods met hulp van buitenaf, gelijk worden aangepakt. Voortvarendheid bij het maken van urgente wetsproducten, is eveneens dringend gewenst. Er is eigenlijk zo veel werk aan de winkel, dat deze mega- klus bijna een ieder tot wanhoop zou drijven. Niet vergeten moet worden dat al diegenen die medeverantwoordelijk zijn voor deze wandaden, die de gemeenschap in armoede heeft gebracht zwaar gestraft moeten worden. Het huidige door de Surinaamse coalitie politici binnengehaalde en zo bejubelde Chinese regiem executeert regelmatig ook politieke rovers en corruptelingen van gelijksoortig formaat met een nekschot en stuurt de rekening voor de verschoten patroon met huls als souvenier voor de familie. Ik denk dat hier wel zeker honderd stuks van dit gespuis hetzelfde lot zouden ondergaan en nog eens een duizendtal in heropvoedingskampen terecht zouden komen als hier deze wetgeving werd gehanteerd. Dat het aanpakken van deze lui drastisch moet zijn, is noodzakelijk, omdat zij er alle belang bij hebben onrust te kunnen zaaien, om zo het land in een verdere neerwaartse spiraal te brengen waar zij natuurlijk goed garen bij kunnen spinnen. P.D.