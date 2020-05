Lang voor de verkiezingen naderden hebben de oppositionele partijen aangegeven, dat ze niet met de NDP zullen samenwerken. VHP, NPS, ABOP, DOE en PL hebben duidelijk en meerdere malen aangegeven dat ze niet met de NDP zullen samenwerken. De vraag is natuurlijk hoe sterk het volk kan vertrouwen op deze partijen en hun nadrukkelijke stellingen. Krishna Mathoera van de VHP zou zelf hebben gezegd, dat het einde dienst voor haar zou betekenen bij de VHP, als de partij met de NDP gaat samenwerken na de verkiezingen. In de afgelopen tijd hebben we gezien hoe mensen kunnen veranderen, wanneer het hen voordelig uitkomt. Hoeveel mensen die het wanbeleid van deze regering op de korrel namen, hebben zich naderhand niet bij deze zelfde NDP aangesloten. Alsof het beleid nu wel is veranderd. Het systeem in ons land is zodanig wankelig dat in de oppositie zitten, betekent dat je haast weinig of niets kan betekenen voor je achterban. Willen de huidige oppositionele partijen nu 15 jaar in de oppositie zitten? Zijn ze bereid nog 5 jaar aan de overkant te zitten en met lede ogen toezien, hoe de coalitie vrolijk doorgaat met het vernietigen van de economie, terwijl zij ook kijken naar hun achterban? Zijn ze omkoopbaar? Wat is de prijs die de NDP op tafel zou moeten leggen, om slechts een of meer van deze partijen aan haar kant te krijgen? We kunnen alleen kijken naar het resultaat van de verkiezingen en toezien wat deze leiders beslissen. Vast staat, dat het volk nu wel kijkt wie zich aan zijn woord houdt en wie het volk wederom voor de gek zal houden met een smoes waarom samenwerking met de NDP nu wel kan. We zijn benieuwd, want 15 jaar in de oppositie zitten is geen prettig vooruitzicht.