Al vanaf het ontstaan van de Nationale ‘Democratische’ Partij heb ik deze bende als een criminele organisatie beschouwd. ‘Ja maar er zijn ook goede mensen in….’ hoor je dan. Allemaal flauwe kul, de leiding van dit dubieuze gezelschap is in handen van moordenaars, verkrachters en grofgraaiers en helaas ook door patronage onder druk gezette lieden die broodvrees hebben. En een ieder die achter deze criminelen loopt is medeschuldig/verantwoordelijk voor de chaos, die er op alle fronten heerst. Het moreel ethisch kompas in Su is volkomen op hol geslagen . Het verschil tussen goed en kwaad heeft geen grenzen meer. Degenen die achter het paarse tuig huppelen of zich daarmee vereenzelvigen zijn of oerstom, crimineel of grofgraaiers. Een fatsoenlijk mens kan zich daar niet thuis voelen. En toch telt dit clubje nog altijd een fink aantal aanhangers, die in stommiteit elkaar de loef afsteken, getuige hun pseudo wetenschappelijke verbale diarree die vooral de potentiele assembleeleden over toehoorders en kijkers storten. Ongeloof en opperste verbazing overmand velen, die de moeite hebben genomen dit fenomeen van achterlijkheid en brallerigheid te aanschouwen. Een oneindig vertoont treurspel van stupiditeit en geestelijke armoede. Het feit dat er nog altijd een redelijk deel van de stemmers zijn stem aan deze verfoeilijke criminele organisatie geeft, werpt bij mij de vraag op, of een censuskiesrecht niet de oplossing voor dit land is .Toegegeven ;niet iedereen die door heeft hoe het mechanisme van vraag en aanbod in mekaar steekt, is automatisch integer en rechtschapen . Ja helaas zijn er ook misdadige intellectuelen die misbruik maken van situaties die ze overigens zelf creërden, terwijl ze eenvoudige zielen wijs maken dat externe factoren schuldig zijn aan de malaise. En triest ,er zijn vele simpele mensjes die geloof hechten aan die onzin en zelf aangeven voor hun criminele leider te willen sterven! Hoe breng je de mensen weer op het pad van de ethiek de hogere moraal en de waarheid ? Het moet met de paplepel worden ingebracht door een grote groep morele herbewapenaars die zich daarvoor willen inzetten en het kan wel 20 jaar duren! Zijn deze mensen beschikbaar en willig hun nek uit te steken? Het zal moeten blijken uit de voornemens van een nieuw bewind ,want met een bestendiging van de huidige criminele organisatie, zal het dieptepunt, nog lang niet bereikt zijn. Ik mocht getuige zij van debatten rond de in staat van beschuldiging stelling van de minister van finanacien. Voor mij is het zo klaar als een klontje, dat de bescherming van de minister moest voorkomen dat de beerput verder wordt opengetrokken, en dat de 28 stemmers, die Hoefdraad in bescherming namen vorstelijk zijn beloond .De mensen die niet meer terug komen hebben meer gehad dan de kanshebbers op nog een rondje parlement. Komt het ooit nog goed ? Ik vrees het ergste. P.V.