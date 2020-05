In het kader van SRD 400 miljoen ten bate van het noodfonds van de regering, waarbij er van commerciële banken wordt verwacht dat zij dit bedrag gaan voorschieten, stelt de DSB CEO, Steven Couthino, dat DSB geen leningen meer aan Hoefdraad zal verstrekken. “Ik ben te allen tijde bevoegd te weigeren voor een lening aan de overheid. Als we naar de huidige overheidsfinanciën kijken, zou ik een aantal keren moeten nadenken, om nog een keer een lening te verstrekken aan de staat. Het moment dat je geld uitleent aan een staat die momenteel een triple c-rating heeft, dan mag je enkele tientallen percentages aan provisies, gelijk nemen. Op het moment je uitleent, gaat dat direct ten kosten van je verlies rekening. Geen enkele bank zou nu zonder blikken of blozen, aan deze staat lenen”, aldus Couthino. Volgens Couthino is het momenteel geen normale situatie in Suriname. Een overheid die een triple c-rating heeft ondergaan, gaat een gigantisch verlies moeten nemen, omdat er een begrotings tekort is. “Er zijn in de afgelopen maanden zaken geweest, waarvan je je afvraagt, of het handig is op dit moment nog in zee te gaan met een overheid die bepaalde handelingen pleegt, die zeker niet in het voordeel zijn van het financiële reilen en zeilen van Suriname en zeker het bankwezen”, zegt Couthino. Hij zegt dat zaken vanuit een financieel-technisch perspectief, worden bekeken. Volgens Couthino gaat DSB niets kunnen of willen voorschieten, omdat de bank zelf op zoek is naar een stukje stabilisatie en duidelijkheid. “Het is niet wijs om op dit ogenblik te lenen aan de staat! Je kunt niet in zee gaan partners, waarbij je weet, dat ze wetten zullen aannemen die niet in jouw voordeel uitkomen. Zolang iemand niet aan de onderhandelingstafel met de overheid zit, is het heel makkelijk praten. De beste stuurmannen staan meestal aan wal. De taak van een bankier is, het geld van het volk veiligstellen, en dat is wat we ook willen tonen”, aldus Couthino.