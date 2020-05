We hebben het er al zo vaak over gehad, dat de overheid onvoldoende controleert, wie er allemaal dit land binnen komen. Hoe vaak hebben we niet geschreven, dat opeenvolgende regeringen, te weinitg aandacht hebben geschonken aan het introduceren van een goede bevolkingspolitiek en daaraan gekoppeld een deugdelijk migratiebeleid. Daarbij is het van belang om met quota te werken, waarbij precies wordt aangegeven, hoeveel personen er per land op jaarbasis binnen worden gelaten. Alleen op een dergelijke wijze, kan voorkomen worden, dat je als land overspoeld wordt en je als rechtgeaarde Surinamer die hier geboren en getogen bent, je als vreemdeling in eigen land gaat gevoelen. In de afgelopen decennia, hebben we tot onze spijt moeten zien dat er duizenden personen uit Brazilie, China, Haïti en nu ook Cuba ons land zijn binnengestroomd, waarvan een aanmerkelijk deel hier illegaal vertoeft en waarvan de overheid totaal onvoldoende gegevens heeft wie ze zijn en waar ze zich ophouden. Onder hen zijn er velen, die met een retourrticket hier zijn neergestreken en nooit meer zijn vertrokken. Door zeer corrupte ambtenaren zijn velen er achteraf ook in geslaagd hier een verblijfsvergunning te bemachtigen, na daarvoor aanzienlijke bedragen te hebben neergeteld. We zijn er zeker niet op uit om vreemdelingenhaat te kweken, maar willen er op wijzen dat de zaak niet op een dergelijk ongeordende wijze kan worden voortgezet, omdat we niet altijd weten wie binnenkomt en of er tussen deze personen geen zware criminelen of agenten van buitenlandse regiems zitten, die hierheen zijn gestuurd om de zaak te destabiliseren en wel in het voordeel van bepaalde politici. We realiseren ons te weinig wat zich internationaal afspeelt en waartoe bepaalde mogendheden in staat zijn, om in bepaalde landen geopolitiek voordeel te behalen. Op het ogenblik hebben we het mooiste voorbeeld in Venezuela, waar wereldmachten doende zijn hun machtspositie te behouden en of te heroveren. Om dat allemaal te kunnen bewerkstelligen worden er levensgevaarlijke elementen ingezet, de zogeheten infiltranten die zich als slapende cellen ophouden binnen de grenzen van het land, dat in een bepaalde invloedssfeer moet worden gebracht. Zo weten we al geruime tijd, dat meneer Maduro in Venezuela in het zadel wordt gehouden door China, Rusland, Cuba en Iran en dat de Verenigde Staten van Amerika en zeker vijftig andere landen, hem weg willen hebben. En in de tussentijd wordt het land geruineerd en lijdt het Venezolaanse volk vreselijk door de alsmaar toenemede crisis en de daaraan inherente armoede. Dat we al sinds het aantreden van de regering Bouterse, steeds meer Cubanen in dit land hebben toegelaten, vormt naar onze mening een groot gevaar want wij zijn ervan overtuigd dat er tussen deze zogenaamde migranten, die niets anders zijn dan economische vluchtelingen lieden zitten die hier zijn om hand en spandiensten uit te voeren voor de criminele regering in Havana. Wij moeten alert zijn en goed opletten, dan zullen we zien dat het echt geen zoete koekjes zijn die hier zijn neergestreken. Het gewoon wild occuperen van een leegstaande woning, het zich schuldig maken aan straatroof en het doodschieten van een andere Cubaan het afgelopen weekend in Commewijne benadrukt zulks. Hoe komt deze Cubaanse schutter aan een pistool? Het KPS moet maar eens wat meer bekend gaan maken, over de strafbare delicten waaraan hier aanwezige Cubanen zich in de afgelopen maanden, schuldig hebben gemaakt. Wij begrijpen ook wel, dat veel lieden door de partiële lock-down hun werk tijdelijk of voor langere tijd zijn kwijt geraakt, zo ook de Cubanen die hier in alle sectoren emplooi hadden gevonden. Echter mag het niet zo zijn, dat ons misdaadcijfer nu door de aanwezigheid van deze gasten zwaar wordt opgeschroefd. Het wordt dan ook de hoogste tijd, dat de Surinaamse regering de toegang van Cubanen tot dit land zwaar gaat beperken. Doet ze dat niet, dan krijgen we zeker de grootste problemen met deze lui. ***** Gaan onze ogen nu pas echt goed open. Wij hebben er in onze eerdere edities vaker op gewezen dat het gevaar van Covid-19 besmettingen niet zozeer moet worden gezocht in Nederland en bij de repatrianten, maar bij lieden die ons land illegaal binnenkomen uit de omliggende landen Guyana, Frans Guyana en Brazilië. Het laatstgenoemde land heeft per vandaag al 16.118 doden en vele tienduizenden meer aan officieel positief geteste coronavirus besmette personen. In de staat Amapa die grenst aan Frans Guyana, heerst nu een totale lock down omdat ook daar het aantal besmettingen vreselijk is toegenomen. En het is bekend dat de illegale Braziliaanse garimpeiros deels uit deze staat komen naar ons land nadat ze Frans Guyana op illegale wijze zijn gepasseerd. Ook in de staat Para en de stad Bélem geldt nu een totale lock down omdat ook daar het aantal positieven aanzienlijk is gestegen. Naar wij voorts vernemen is Brazilië op dit continent het zwaarst getroffen door Covid-19 en is het land qua besmettingen Italië en Spanje al gepasseerd. China heeft inmiddels een massieve steun van 1.5 miljard real, aan de Braziliaanse regering toegezegd. De steun zal bestaan uit verschillende medische hulpmiddelen om de strijd tegen COVID-19 beter te kunnen voeren. De Surinaamse autoriteiten dienen vanaf dit moment veel scherper op de Brazilianen die hier illegaal binnenkomen te letten. Ook het testen van deze lui zal stringenter moeten plaatsvinden. Vandaag werd bekend dat Suriname een nieuwe coronavirus besmetting bij een illegale Braziliaanse garimpeiro heeft vastgesteld.