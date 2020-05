De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau(OKB), Jennifer Van Dijk-Silos, gaf aan niet op de hoogte te zijn geweest van de eerste druk. Afgelopen week moesten ruim 200.000 stembiljetten worden vernietigd, omdat er fouten zijn gemaakt. Volgens een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken is de fout gemaakt, omdat de politieke partij SDU geen digitaal logo had ingeleverd. Echter betreurt de partij het feit dat men tracht haar de schuld in de schoenen te schuiven. Zij gaf te kennen dat bij de inschrijving alle stukken in orde waren en dat er tot op dat moment geen sprake was van een digitaal logo. Dit zou haar later pas zijn medegedeeld, waarna zij het ook in orde heeft gemaakt. Volgens de SDU is er in deze sprake van een nonchalant werkwijze vanwege het ministerie. Volgens Van Dijk-Silos moest ze het van derden waarnemen die haar informeerden over het feit dat het drukken al zou zijn gestart, waarop zij meteen contact opnam met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van Dijk-Silos betreurt de werkwijze van het ministerie ten zeerste en schuift de onoplettendheid van hem niet onder tafels of stoelen. Volgens haar gaat het niet alleen om het logo van SDU, maar zijn er daarboven nog andere fouten gemaakt. Zo kwamen leden dubbel voor op de lijst, en zou zelfs een mannelijke kandidaat zijn geplaatst met een foto van een vrouw. Van Dijk-Silos zegt het af te keuren, dat gelden op deze manier worden verbrast, terwijl men gewoon de normale procedure had moeten volgen, waarbij leden van het OKB altijd aanwezig zijn bij het drukken. Als de nieuwe partij reeds is gedrukt is nog niet bekend.