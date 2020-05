De Centrale Bank van Suriname heeft onvoldoende vreemde valutareserves om lender te zijn aan de Staat en de lokale banken kunnen en zullen deze rol niet op zich nemen. Daar zijn instanties zoals het IMF voor. Uit goede bron vernemen wij, dat gezien het feit dat Gillmore Hoefdraad minister van Financiën de stap naar het IMF niet zal wagen vlak voor de verkiezingen, voert hij momenteel enorme druk uit op de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, om het percentage van de SRD kasreserve te verlagen van 35% naar 15%. Met het verlagen van het kasreservepercentage komt 20 % vrij van de kasreserve base en dat is, ongeveer SRD 1.5 miljard, volgens de laatste cijfers van de CBvS. Hoefdraad heeft dit verzoek onlangs per brief kenbaar gemaakt, dat de regering in het kader van de Wet Uitzonderingstoestand ten behoeve van het “noodfonds”. Gezien de Covid- 19 crisis en conform maatregelen die buitenlandse Centrale Banken nemen, zou de Centrale Bank van Suriname de kasreserves voor de commerciële banken dienen te verlagen. Dit is essentieel om de liquiditeit met name in vreemde valuta, tijdens deze crisis te overleven. Maar deze maatregel voor de kasreserveverlaging dient niet in het kader gezien te worden van meer lenen aan de Staat Suriname. De lokale banken zagen dit al aankomen en hebben het onderling weken geleden besproken en in een “crisis plan” opgenomen. De Staat heeft toch gewaagd om de Centrale Bank te vragen om dit geld, dat behoort tot een deel van de SRD kasreserves, om die zogenaamd te “beleggen” bij de regering voor het “noodfonds”. Hierdoor zou Roemer het kasreservepercentage omlaag moeten brengen, waardoor er een bedrag van SRD 1.5.miljard vrijkomt. De vrijgekomen kasreserve van 20%, wordt dus door de banken op papier geleend aan de regering tegen een rente van 3%. De algemene banken weigeren tot nog toe hiervoor te tekenen, want zij zijn namelijk niet de lender of last resort voor een overheid. Naar wij vernemen eisen zij ook dat de terugbetaling van de “gebruikte” kasreserve op korte termijn dient te geschieden om het publieksgeld weer veilig te stellen c.q. de liquiditeitspositie van banken te verbeteren. De redactie van De West publiceerde afgelopen donderdag het artikel “Regering eist SRD 1.5 miljard uit reserves Centrale Bank” en het artikel ging viraal online. Naar wij vernemen schoot Hoefdraad hierdoor uit zijn slof en ging tegen een ieder tekeer, hoe deze informatie bij de media is terechtgekomen. Uit bancaire kringen hebben wij vervolgens vernomen dat Ginmardo Kromosoeto wordt gespannen voor het karretje van Hoefdraad, om nog de laatste dagen voor de verkiezingen te zorgen voor overmakingen van gelden, zodat ambtenaren verzekerd zijn van hun salaris, overbruggingstoelages en overuren zo vlak voor de verkiezingen. Onze bron zegt voorts, dat alle hoop is gevestigd op governor Roemer, want de kasreserves zijn nog steeds het geld van burgers, en als Hoefdraad zijn zin doordrukt, zal er voor een tweede keer geld van burgers worden gestolen. De regering verschuilt zich momenteel achter de Wet Uitzonderingstoestand en verwerpt de Bankwet met deze handelingen. Als dit gebeurt, kan de regering de volledige SRD 400, – miljoen van het “Noodfonds”, gebruiken voor budgettaire doeleinden. Onze bron zegt tot slot, dat de regering de CBvS dwingt, om hiermee akkoord te gaan en als de moederbank akkoord gaat met dit dwangmiddel, heeft de regering SRD 1.5 miljard en het geld van het “Noodfonds” SRD 400,- miljoen tot haar beschikking, dat dan bij de SPSB een bank die nadrukkelijk reeds in opspraak is geweest, terecht komt.