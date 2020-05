Volgende groep gestrande Surinaamse ingezetenen mag op zondag 17 mei in Nederland het vliegtuig instappen en terugkomen naar Suriname. Op deze vlucht, die wordt uitgevoerd door de KLM, zullen naar schatting 320 repatrianten aan boord zijn. Dit maakte kolonel Jerry Slijngard gisteren bekend tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal Covid19 Managementteam en de regering. Slijngard deelde mee. dat alles door de Surinaamse ambassade in het werk is gesteld om deze groep veilig en op een verantwoorde wijze, terug te vliegen naar Suriname. Ook repatrianten die gestrand zijn in India, worden teruggebracht. Hoewel er bij de Surinaamse ambassade in India 23 personen geregistreerd staan, heeft de KLM maar voor 11 personen een plek op deze vlucht. Slijngard doet een beroep op de overige mensen om in contact te blijven met de ambassade, zodat zij op de hoogte blijven wanneer zij terug kunnen vliegen naar Suriname. Kolonel Jerry Slijngard bracht ook het goede nieuws inzake een goed geoliede repatriatieoperatie. Dinsdag kwamen er reeds 308 repatrianten uit Nederland, en dat is allemaal zeer goed en geordend verlopen. Uit Cuba en Curaçao kwamen er in totaal 128 repatrianten. Dinsdag is er een vaart uit Frans Guyana met ook meer dan 20 personen, en woensdag zijn er 25 uit Guyana. Donderdag zijn er 52 personen uit Miami gearriveerd, waarvan 12 Newmont arbeiders zijn. Het bericht over een repatriant uit Guyana die zou zijn teruggestuurd, omdat hij griepverschijnselen had, berust volgens Slijngard niet op waarheid. “De persoon is direct opgevangen door het artsenteam van Nickerie en is gelijk getest. Het resultaat viel negatief uit.” Van de 509 mensen die nu in quarantaine zitten, is een groot deel, meer dan 100 illegaal in Suriname. Overste Danielle Veira zei eerder dat er inmiddels in het binnenland reeds 4500 hulppakketten zijn verdeeld in het kader van de Covid-19 verlichtende maatregelen en is deze operatie goed gaande. Ook andere steunmaatregelen zoals belastingverlichting en hulp aan personen die hun inkomen kwijt zijn, zijn al goed onderweg. Deze informatie werd via de pers gedeeld op de persconferentie van woensdag 13 mei van het Covid-19 team. -door Adiën Samuel-