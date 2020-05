Tijdens het economisch debat dat onlangs werd georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), kwam naar voren, dat de koopkracht in de periode van 2015-2020 zou zijn gedaald met 83 procent. Dit ondanks het feit, dat het salaris van de gemiddelde burger werd aangepast. Volgens economisten heeft dit te maken met de inflatie, en een aldoor stijgende wisselkoers. Volgens een eerder uitgegeven rapport van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), werd aangehaald dat de koopkracht zou zijn gedaald en dat de armoedegrens verder zou zijn gestegen. Deze situatie zou volgens de economen in de afgelopen maanden zijn verergerd. Uit het Rapport uitgeven door de ABS kwam naar voren, dat de armoedegrens sinds 2009 zou zijn gestegen met wel 133 procent. Volgens hen was deze armoedegrens rond 2018 nog per persoon gelijk aan een bedrag van SRD 1153 per maand. Dit is volgens hen slechts een indicatie van de kosten voor basisbehoeften en niet voor alle behoeften van de burgers. Ook kwam tijdens dit debat naar voren, dat de importen zouden zijn gereduceerd met 11 procent, terwijl men niet heeft getracht de exporten te verhogen.