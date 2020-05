In het gesprek over de belastingkwestie waaruit een overeenkomst is voortgevloeid, werden de vakcentrale C-47, de Federatie van Agrariërs en Landbouwers ( FAL) en andere betrokkenen niet meer betrokken. Dit terwijl deze organisaties in het voortraject, altijd een luidende rol hebben vervuld. Negentien vakorganisaties hebben nu minister Gillmore Hoefdraad van Financiën schriftelijk meegedeeld dat zij zich niet kunnen terugvinden in de vertegenwoordiging van Ravaksur. De organisaties hebben de minister op 27 februari 2020 een schrijven doen toekomen, waarbij er concrete voorstellen zijn gedaan aangaande de kwestie belasting verlichting. Hierbij werd er een ultimatum gesteld dat op 25 maart verliep. Op 25 maart werden enkele van de vakorganisaties uitgenodigd door de president van Suriname. De belastingkwestie is hierbij even aan de orde geweest, omdat de meeting over COVID-19 ging. Er is toen een afspraak gemaakt voor vervolg gesprekken met een commissie onder leiding van Jules Wijdenbosch. Ondanks de afspraak, werden de voormelde vakorganisaties tot hun verbazing niet meer uitgenodigd. “U weet als geen andere dat voornoemde organisaties in het voortraject altijd een luidende rol hebben vervuld. Nu zijn ze bewust erbuiten gelaten en hebben met lede ogen moeten aanzien hoe de heren Zunder en Miskin, die een marginaal deel van de werkende klasse vertegenwoordigen, de onderhandelingen hebben geleid, zonder goedkeuring en of afstemming van het belangrijkste deel van de werkende klasse”, zeggen de vakorganisatie in de brief. Met name de financiële sector, de transportsector, de medische sector, de onderwijssector en het grootste deel van de staatsbedrijven, zijn erbuiten gelaten. “Wij willen u erop wijzen dat ondergetekenden zich niet kunnen terugvinden in de vertegenwoordiging en pertinent weigeren, zich te laten vertegenwoordigen door voornoemde personen, die zich voordoen als RAVAKSUR maar de-facto een fractie van de werkers vertegenwoordigen”, aldus de vakorganisaties in de brief aan minister Hoefdraad. De brief is ondertekend door: De Progressieve Vakcentrale 47, Federatie van Agrariërs en Landbouwers, Parsasco Werknemers Organisatie, Organisatie voor Werknemers bij Assuria, Bond Personeel Stichting Bosbeheer, Bond Personeel NV Luchthaven Beheer en Bostoezicht, Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname, Bond van Haven en Loodswezen, Bond van Leraren, Associatie voor Leerkrachten in Suriname, Bond Personeel Algemeen Statistiek Bureau, Surinaamse Waterleiding Werknemers, Hakrinbank Werknemers Organisatie, De Surinaamse Bank Werknemersorganisatie, Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie, Surinaamse Volkskrediet bank Organisatie, Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie, Algemene Bond voor Banken in Suriname, Self Reliance Werknemers Organisatie.