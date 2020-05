Prijs kippenvoer gestegen De prijs van kippenvoer is in de afgelopen maanden enorm gestegen. Volgens pluimveehouders wordt nu voor een baal legvoer al SRD250 betaald, terwijl slachtvoer SRD 300 bedraagt. De pluimveehouders zitten hierdoor met de handen in het haar, gezien het volgens hen niet meer rendabel is. “We gaan op een gegeven moment genoodzaakt zijn, de prijzen voor kip en kipdelen aan te passen, maar dan gaat de verkoop nog verder achteruit”, zegt een pluimveehouder tegenover de krant. Volgens hem zijn de verkoopcijfers in de afgelopen jaren verder gedaald en ziet het ernaar uit, dat de sector aan het doodbloeden is. Volgens de pluimveehouders kost een slachtkuiken nu meer dan SRD 10, terwijl een legkuiken al SRD20,- kost. “Als je vanaf het begin, al zoveel moet investeren en dan ook nog het voer zo duur is, hoeveel verkoop je een kip dan”, vraagt een pluimveehouder zich af. Zij vertellen dat indien zij aan een prijsaanpassing doen, zij meteen op het matje worden geroepen door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T). “Je kunt zo niet meer uitkomen. Indien je niet een aantal kippen verkoopt per dag, heb je geen winst”, aldus een pluimveehouder. Volgens hem is het ook niet de bedoeling, dat er aan prijsopdrijving wordt gedaan, omdat de bevolking dan gewoon gaat kiezen voor buitenlandse kip. “De overheid moet juist deze sector ondersteunen, maar het ziet er naar uit, dat juist de import van kip wordt gestimuleerd”, aldus de pluimveehouders. Ze verklaren unaniem dat indien er niet spoedig wordt ingegrepen, zij genoodzaakt zijn te stoppen. “We gaan dan onze zaak moeten sluiten en ergens anders een werk moeten zoeken, omdat je geen zaak kan draaien zonder winst”, aldus een pluimveehouder.