Op deze foto is duidelijk te zien, dat een Chinese supermarket die gevestigd is aan de Martin Luther Kingweg misbruik maakt van de huidige situatie. De orginele prijs van een pak toiletpapier was kort geleden SRD27.70, maar sinds het afgelopen weekend is die veranderd naar SRD 83,-. De bevoegde instanties moeten nu wel ingrijpen, want deze ongebreidelde prijsverhogingen zijn ongepast.