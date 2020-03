Het protocol dat op het eiland Cuba is gepland om de uitbraak van coronavirus het hoofd te bieden, omvat 22 Cubaanse producten, waarvan er al doses zouden zijn voor de behandeling van duizenden mensen, vertelde Eduardo Martínez, president van de BioCubaFarma Business Group, aan de pers. De Cubaanse farmaceutische industrie is klaar om duizenden potentiële COVID-19-patiënten op het eiland te behandelen, aldus Martínez. Hij vertelde vrijdag op een persconferentie, dat 22 in Cuba geproduceerde geneesmiddelen deel uitmaken van het protocol, dat op het eiland wordt overwogen om de uitbraak van coronavirus aan te pakken, waarvan hij zei: “We hebben een voorraad voor de behandeling van duizenden mensen en we bereiden ons ook voor om de productie aanzienlijk te verhogen. ” Martínez verzekerde, dat “de overgrote meerderheid van de producten die in het Cubaanse protocol voorkomen, op Cuba worden vervaardigd”, hoewel sommige geïmporteerde medicamenten ook zijn inbegrepen “, en onder dezen benadrukte hij de antivirale recombinant Interferon alfa 2B (IFNrec), die al is gebruikt met succes in China om de ziekte te onderdrukken. Dit is het vlaggenschip van de combinatie aan Cubaanse medicijnen, die zowel op het eiland als in een joint venture met de Aziatische natie wordt vervaardigd, en wordt sterk aanbevolen door medisch specialisten vanwege haar vermogen het virus te bestrijden. “Alle capaciteiten” bestaan volgens Martínez om het nationale gezondheidssysteem en zelfs andere landen te voorzien. Eulogio Pimentel, directeur van het Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB), van zijn kant, bevestigde dat de instelling, die verantwoordelijk is voor de productie van interferon, een hoeveelheid van gereed product heeft ‘voor de gevallen die naar schatting zich op Cuba zouden kunnen voordoen en wel voor 3 tot 6 maanden, “terwijl de hoeveelheid van het product dat wordt aangemaakt de behandeling van praktisch alle geïnfecteerde gevallen, die zich in China hebben voorgedaan genoeg zou zijn voor land waar tot nu toe meer dan 80.000 mensen zijn besmet en het dodental is hoger ligt dan 3000. “We denken dat we alleen niet in staat zijn om te voldoen aan de mogelijke vraag op Cuba, maar ook aan de vraag die we krijgen van andere landen, die met de dag toeneemt”, zegt Pimentel, die verklaard dat tot nu toe ongeveer 15 landen van verschillende continenten om deze Cubaanse medicamenten hebben gevraagd of interess getoond. Bron: https://oncubanews.com/en/cuba/cuba-has-medicines-for-thousands-of-possible-cases-of-covid-19/