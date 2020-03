Afgelopen weekend waren er in onze hoofdstad opmerkelijk minder files te bespeuren. De ‘Corona-rush’ was na zaterdag nog maar nauwelijks merkbaar. Ook hadden supermarkten en andere handelaren hun deuren al vroeg voor het publiek gesloten. Velen hebben de nodige voorzorgsmaatregelen willen treffen. Ofschoon de Vicepresi-dent Adhin de afgelopen week stelde, dat het ‘hamstergedrag’ onnodig is, hebben de meesten toch ervoor gekozen voorraad levensmiddelen in te slaan. Door dit panische gedrag, zijn bijvoorbeeld de nodige ontsmettingsmiddelen schaarst geraakt. De voorzitter van de Associatie van Klei-ne en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), om een reactie gevraagd, stelt dat het stilleggen van werkzaamheden in bepaalde sectoren geen oplossing is.

“We moeten er rekening mee houden dat de winkels, uit eigen veiligheid de deuren hebben gesloten. Ik heb ook begrepen dat winkeliers niet alleen uit vrees voor het virus de deuren hebben gesloten, maar ook omdat mensen in de hele rush producten hebben gestolen. Dus de winkelier zoekt een ander uitweg, om bijvoorbeeld achter een roldeur te verkopen ”, aldus Binda.

Volgens Binda zullen de prijzen door het hamstergedrag, verder stijgen en onbetaalbaar worden. “Natuurlijk moeten we niet vergeten dat er speculanten zijn, die van deze gelegenheid misbruik zullen maken. Men gaat momenteel voor een hele grote omzet, want men heeft ook geen geloof meer in de SRD. We moeten ervoor zorgen dat deze ‘rush’ geen verdere schade aanricht aan onze economie!”, stelde Binda. Volgens Binda heeft de uitbraak van het virus in ons land, de huidige crisis verergerd. “De vraag is groot, dus het is logisch dat de prijzen omhoog gaan! Wat ook nog erger is, is dat de regering niets van zich laten horen over de koersontwikkelingen”, aldus Binda.

De minister van Openbare Werken, Transport & Communi-catie had reeds aangehaald, dat de vrachtvluchten normaal uitgevoerd zullen worden en dat de schepen die vracht binnenbrengen gewoon in de haven worden toegelaten. Ook heeft minister Stephan Tsang van Handel, In-dustrie & Toerisme, zondag tijdens een persconferentie herhaald, dat hamsteren van goederen onnodig is.

door Orsilia Dinge