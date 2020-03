Allerlei maatregelen die men in koude landen treft om het coronavirus te beteugelen, worden thans klakkeloos in ons land overgenomen. Dit leidt nodeloos tot paniek en geld- en tijdverspilling. De temperatuur waarbij dit virus zich optimaal kan verspreiden, blijkt 8,7 graden celcius te zijn. Naarmate de temperatuur hier boven stijgt en de relatieve luchtvochtigheid toeneemt, neemt de activiteit van het coronavirus af. De temperatuur in Suriname is thans 32 graden celcius overdag en de relatieve luchtvochtigheid die in de vroege ochtend boven de 90 % is neemt in de loop van de dag tot ca 50% af. In Frans Guyana met hetzelfde klimaat als Suriname zijn twee weken geleden de eerste vier met het coronavirus besmette mensen het land ingekomen en tot nu toe, is niemand verder besmet geraakt. Dit is een indicatie, dat het virus zich moeilijk of helemaal niet kan verspreiden in Frans Guyana. In de koude landen waar het coronavirus zich wel verspreidt is wat zich in Frans Guyana heeft voorgedaan niet mogelijk gebleken. In die landen heb je twee weken na het ontdekken van de eerste zieke, reeds tientallen besmettingen. Voor Suriname mogen we hetzelfde verwachten, als wat zich in Frans Guyana heeft voorgedaan. Het is daarom niet juist klakkeloos maatregelen van koude landen over te nemen.Een goede aanpak van het coronavirusprobleem kan ons veel paniek, tijd, geld en moeite besparen. Het is te hopen dat wanneer er over twee weken hier zal blijken dat er, net als in Frans Guyana, niemand verder besmet is geraakt, de robots die hier het coronabeleid bepalen, plaats zullen maken voor mensen die op een rationele manier het coronaprobleem kunnen aanpakken. Het is pijnlijk te constateren hoe men in deze crisistijd met zoveel ijver zo verkeerd bezig kan zijn. Ir. P.A.Lieuw Kie Song