Het verpleegkundig personeel van het Wanica ziekenhuis, zou hebben afgezien van de verzorging van mensen die mogelijk besmet zouden zijn met het Covid-19, coronavirus. Volgens hen heeft het ziekenhuis een aantal tekortkomingen, dat maakt dat de veiligheid van hen in gevaar komt. “Mensen moeten beseffen dat ook wij een gezin hebben. We willen natuurlijk ons werk ook doen, want tenslotte hebben wij er bewust voor gekozen, maar alle veiligheidsaspecten moeten wel in acht worden genomen”, zegt een bezorgde medewerker aan De West. De zorgdirecteur van het ziekenhuis, Rudrakanth Oemraw, werd naar verluidt gisteren ook ontheven uit zijn functie door de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Oemraw zou geweigerd hebben het ziekenhuis te gebruiken als opvangcentrum voor de coronaslachtoffers, en wenste niet af te wijken van het handvest van de PAHO. Er zou hierdoor een conflictsituatie zijn ontstaan tussen de directeur en de minister, wat hem zijn baan kostte. Volgens het rapport van de PAHO voldoet het nieuwe ziekenhuis slechts aan 37 procent van de eisen, om coronaslachtoffers op te kunnen vangen. Oemraw zou getracht hebben, de minister over te halen eerst de tekortkomingen op te heffen, alvorens over te gaan tot de opvang van slachtoffers. Het personeel vreest voor zijn baan indien het niet wenst mee te werken aan de opvang van de slachtoffers. “Iedereen weet hoe moeilijk het is om aan een baan te komen tegenwoordig. We willen niet thuis zitten, maar wel willen ook niet het risico lopen om besmet te geraken”, liet een medewerker weten. Gisteren werd het eerste Covid-19- slachtoffer bevestigd in het parlement door vice-president, Ashwin Adhin. Hij zei dat voorlopig alle grensposten gesloten zullen worden en dat er geen vluchten zullen worden afgehandeld. Echter bevond zich gisteren op een vlucht van de SLM een man die tekenen zou vertonen van besmetting met Covid-19. Na de landing van het toestel werd de man afgevoerd voor het plegen van een onderzoek. De overige passagiers mochten het vliegtuig ook niet verlaten. De man werd later op de dag negatief getest, waarna de overige passagiers hun weg mochten vervolgen.