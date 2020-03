Een vrouw die in Nederland besmet is geraakt door het Covid-19, coronavirus, is gisteren positief getest door het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Sinds dit bekend werd door Ashwin Adhin in De Nationale Assem-blee, is er ofschoon alle geruststellende mededelingen, een grote toeloop ontstaan in supermarkten. Veel winkelzaken binnen en buiten Paramaribo hebben vandaag uit voorzorg en angst hun deuren gesloten. Enkele winkels verkopen via een traliewerk goederen aan de consument. Het ministerie doet een beroep op importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en detail handelaren, alsook dienstverleners om een beperking op te leggen van maximaal 5 items per persoon bij de verkoop. De voorzitter van de Vereni-ging Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe om een reactie gevraagd stelt dat de minister niet kan bepalen voor de winkelier, hoeveel items deze per persoon mag verkopen. “De winkelier bepaalt hoeveel hij wil verkopen aan consumenten”, aldus de voorzitter. Volgens hem is de winkelier afhankelijk van koersverschillen, vooral nu alles duurder is geworden. “Inderdaad is het zo, dat men niet zo snel in paniek moet geraken, omdat er zo meer onrust wordt veroorzaakt in de samenleving.” Volgens Hasnoe kan de samenleving erop geattendeerd worden niet in één keer een groot aantal producten te kopen, maar wel de nodige basisgoederen aan te schaffen. Importeurs zullen ook stoppen met het invoeren van goederen, vanwege de huidige koersschommeling geeft Hasnoe aan. “Het wordt ook zwaarder voor importeurs, omdat alles duurder wordt. Zij kunnen niet veel meer importeren, omdat de winkeliers bijna niets meer kunnen kopen”, stelde Hasnoe. Hierdoor kan dit onnodig tot schaarste leiden, vooral bij de kleine winkeliers. Volgens hem hebben grote detail handelaren een voordeel, omdat zij veel kapitaal hebben en een ruime voorraad aanproducten. Maar daarentegen hebben kleine winkeliers, weinig liquide middelen, hun omzet is laag en komen ze te zitten met producten. “Uit vrees voor het coronavirus zal men meer gaan kopen, maar ik zeg liever rustig te blijven”, aldus de voorzitter. Het ministerie van HIT heeft in een publicatie, het één en ander onder de aandacht van de samenleving gebracht, dat er gepaste maatregelen getroffen zullen worden, om de rust in de samenleving te bewaren en de paniekinkopen te stoppen. De beperking die het ministerie de desbetreffende handelaren van diverse winkels oplegt, is dat zij tot maximaal 5 items per persoon mogen verkopen, te weten; eerste levensbehoeften, medicamenten, toiletartikelen, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, Per-sonal Protectieve Equipment, zeepsoorten en water. door Naomi Gill