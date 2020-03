Donderdag werd bekend gemaakt dat de Amerikaanse President Donald Trump het land 30 dagen op slot doet voor Europeanen. ze mogen 30 dagen lang America niet in, dit heeft ook zijn weerslag in de vechtsport. Zo staat er een aantal UFC events op de rol waar Europese vechters gepland staan om te vechten. Zo staan de Nederlandse MMA vechter Alistair Overeem en de Fransman Francis Ngannou gepland te vechten binnen de gestelde ‘op slot’ periode. Overeem staat op 11 april tegenover Walt Harris in het Moda Center Portland. Deze wedstrijd werd eerder afgelast doordat de stiefdochter van Harris spoorloos verdween en later vermoord werd terug gevonden. Als het schema van Trump gevolgd wordt, valt deze datum binnen die van het inreisverbod. Wat betreft Nagannou deze staat op 28 maart tegenover de Surinaamse Jairzinho Rozenstruik in de Nationwide Arena Columbus, Ohio. De gouverneur van Ohio kondigde al eerder aan, dat events in die staat zonder publiek moeten plaatsvinden, ook het UFC Fight Night event valt hieronder. Hoe streng de controles zullen zijn op het inreis-verbod is niet duidelijk, het gebeurt veelal dat vechters voor hun gevechten buiten Europa trainen en dus niet direct vanuit Europa komen. Echter lijkt het er op, dat uit Europa komend een reden is om niet het land in te mogen. In de tussentijd houden de UFC fans hun adem in voor wat nog komen gaat.