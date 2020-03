Bij de officiële oversteekplaats te Southdrain tussen Suriname en Guyana heeft het management van de Canawaima Ferry Service, verscherpte maatregelen getroffen, nadat woensdag bekend is geworden dat er een vrouw die besmet is geraakt door het Coronavirus COVID-19, is overleden in een Guyanees ziekenhuis. De verscherpte maatregelen houden in, dat de milieuinspectie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) ingaande donderdag aanwezig zal zijn op de terminal, om passagiers die het land binnenkomen, te screenen. De screening houdt in, dat de mensen hun temperatuur gemeten wordt door medewerkers van het BOG. De mensen bij wie een te hoge lichaamstemperatuur wordt geconstateerd, worden voor enige tijd afgezonderd om daarna weer een screening te ondergaan. Indien blijkt dat de temperatuur nog hoog is na een tweede meting, wordt via het nummer 178 een melding gedaan en wordt de patiënt per ambulance vervoerd naar Paramaribo, deelt het hoofd van BOG Nickerie, Reginald Silent mee. Iemand die gedetecteerd is met hoge koorts, krijgt ook een formulier om in te vullen waarin vragen worden gesteld over de reisgeschiedenis van zo iemand. Volgens Hanisha Jairama, gedelegeerd commissaris bij Canawaima, was er, nadat het bericht van een Covid-19 dode in Guyana donderdag duidelijk een terugval te merken in het aantal vertrekkende passagiers. Gezien de ontwikkelingen, zegt Jairam ervan overtuigd te zijn, dat er de komende tijd minder mensen zullen afreizen. “Ik denkt dat er angst bij de mensen is om te reizen naar Guyana. Het virus is nog niet ontdekt in Suriname, dus denk ik niet dat er een verandering zal zijn in het reisgedrag van passagiers uit Guyana”, zegt Jairam. Silent zegt dat de milieuinspecteurs elke dag aanwezig zullen zijn te Southdrain om alle passagiers die het land binnenkomen te screenen.