Naar wij vernemen is het zeer wel mogelijk dat er de komende week weer een schaarste aan olie te merken zal zijn bij de servicestations. Dit omdat de openstaande rekeningen die door de overheid betaald moest worden, nog steeds niet zijn voldaan. Het zou gaan om een schuld bij de oliemaatschappijen van bijkans 40 miljoen US-dollar. Eerder zou er reeds een schaarste zijn ontstaan als gevolg van het uitblijven van de betaling. Dit tekort werd toen deels opgevangen door GOw 2 en R.B Enterprises. Sol-directeur, Mark Goede, gaf eerder aan, dat de hoeveelheden die waren aangeleverd de markt 10 dagen zouden kunnen voorzien. De voorzitter van de Surinaamse Servicestation Exploitanten Bond (SSER), Sirodjenie Jankie, verklaarde tegenover De West dat het inkopen van een voorraad voor 10 dagen slechts de manier is hoe er te werk wordt gegaan. “Servicestation-houders kopen steeds een olievoorraad op voor 10 dagen, alleen weet ik niet of er reeds een aankoop is gedaan om de vorige voorraad op te vangen”, zegt de voorzitter. Verder is het haar ook niet bekend of de overheid haar betalingsverplichting heeft voldoen. Indien dat niet het geval is, zal er samen met de servicestationhouders bepaald worden wat dan de volgende stap is. De president liet tijdens een persconferentie in Nickerie weten, dat de regering daadwerkelijk een schuld heeft bij de oliemaatschappij, maar dat er daarvoor reeds een aflossingstraject, was afgesproken. Verder liet hij weten, dat de regering afrondende gesprekken voerde met Venezuela, om goedkoper olie aan te leveren. Echter is er daarover nog geen mededeling gedaan door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die zich in het buitenland bevond voor de gesprekken.