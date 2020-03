Met de koers die haast elke dag stijgt, zijn winkeliers drukdoende hun prijzen aan te passen. Echter een ieder naar eigen inzichten, met als gevolg dat be-paalde winkeliers zelfs aan prijsopdrijving doen. Volgens VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, kan de regering niets doen aan het feit dat prijzen in de winkels nu uit de pan vliegen. Nurmohamed die zelf lid is van de vas-te commissie van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) zegt dat het prijzenbeleid de verantwoordelijkheid is van HI&T, maar de commissie heeft nog niet vernomen of het ministerie iets zal doen aan de ontstane situatie.“De regering kan niets doen.

De regering werkt voor Chotelal. Zij is machteloos en heeft zichzelf in de handen van rijke mensen gelegd. De regering kan niet veel veranderen”, zegt Nurmohamed in ge-sprek met De West. Hij zegt uit dat door het mogelijk maken voor Chotelal en Kirpalani om producten invoerrechtenvrij te importeren, een gevoel van oneerlijkheid is gewekt bij andere ondernemers. Producten zijn als gevolg daarvan wel goedkoop bij Chotelal, maar duurder elders. Daarnaast wijst Nurmohamed erop, dat de koers op hol is geslagen door het be-leid van de regering, terwijl de oppositie had gewaarschuwd dat het leningenbeleid funest zal zijn voor de economie. “Nu lopen ze iedereen te beschuldigen, daar de prijzen uit de pan vliegen, maar ze kunnen niets doen” Albert Alleyne, voorzitter van de Consumen-tenkring (CK), zegt dat er reeds signalen naar de regering zijn gestuurd. Volgens Alleyne schrijft decreet 2a een bepaalde maximale winstmarge voor aan winkeliers. Het is de taak van de regeringsautoriteiten om erop toe te zien, dat winkeliers binnen de marge blijven. De koers is SRD 12 tot 13 voor de US Dollar terwijl de Centrale Bank een koers van SRD 7.52 hanteert. “Waarmee houdt de regering rekening? Zo stuur je de mensen het veld in. Nu ontstaat er verwarring, omdat men ineens geen greep heeft op de koers”, zegt Alleyne. In een eerder gesprek met De West zei Alleyne, dat de CK weinig kan doen aan de stijgende prijzen. Volgens Alleyne kan de CK alleen haar stem laten horen, maar kan er niets gedaan worden aan de prijzen. Ook omdat handelaren bij hun volgende aankoop een hogere prijs zullen moeten betalen aan de importeurs. Aan de consumenten adviseert hij alleen het hoognodige te kopen. Ook moeten zij niet denken aan het opslaan van producten, omdat ze niet weten, hoe het verder zal uitpakken.

door Priscilla Kia