Suriname en Venezuela zijn nog de enige landen die actief deelnemen in de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), dit nadat Bolivia na de verdrijving van Evo Morales als president, zich uit de organisatie terug trok. Ook Uruguay zou zich eerder deze week hebben teruggetrokken. Sinds de oprichting van Unasur in 2008 had deze tot doel een hechte samenwerking te vormen tussen de twaalf landen op het Zuid-Amerikaanse continent. Echter keerden vele landen Venezuela de rug toe, omdat zij zich niet terug konden vinden in het regeringsbeleid van president Nicolas Maduro. Volgens bestuurskundige, August Boldewijn, is het de hoogste tijd dat de regering Bouterse ons komt vertellen, wat de buitenlandse politieke banden zijn met Venezuela, gezien we nu de enige zijn die het regiem van Maduro steunt. “Het is best jammer, dat de regering geen openheid geeft aan de Surinaamse bevolking over de banden met dat land”, zegt de be-stuurskundige. Volgens hem is het nu een kwestie van gissen, waarom we als land Ve-nezuela nog ondersteunen. “Laten ze de gemeenschap vertellen of we Venezuela een gunst doen, of het gaat om een olieband of als het gaat om overeenkomsten met betrekking tot het leveren van suiker een grote rol speelt”, aldus Boldewijn. Volgens hem was het vroeger zo, dat de gemeenschap niet wist wat de band was tussen twee landen, of dat deze overeenkomsten hadden gesloten. Men kwam dat pas te weten, nadat er zaken niet goed waren afgelopen en er een ruzie of in de ergste geval een oorlog ontstond. Echter is dit volgens Boldewijn niet meer zo, gezien de regering verantwoording verschuldigd is aan het parlement en het op zijn beurt aan de gemeenschap. “Men vergeet vaker één ding, en dat is dat het parlement en de regering minderheden zijn, in vergelijking met de bevolking”, aldus Boldewijn. Boldewijn zegt verder dat Suriname ook rekening moet houden met grote landen als de Verenigde Staten(VS), die Venezuela boycotten. “Ik denk dat Trump nog rekening houdt met het feit dat Suriname een klein land is en dus daarom nog geen maatregelen tegen ons treft. Verder wil hij ook de verkiezingen ook niet verliezen, dus hij probeert niet negatief in het nieuws te komen”, aldus de bestuurskundige. Volgens hem wordt het tijd, dat er een wet openbaarheid van bestuur wordt aangenomen, zodat de regering ter verantwoording kan worden geroepen. “Als deze wet er is, kan de rechter de regering dwingen, verantwoording af te leggen. Dit zou op dit moment goed werken bij de minister van Financiën, die verantwoordelijk is voor de verdwenen kasreserve”, aldus Boldewijn.