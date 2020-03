Het ministerie van Handel, Industrie en Toe-risme (HI&T) organiseerde samen met het ministerie van Volksgezondheid en de Stich-ting Toerisme gisterenavond een in-formatiesessie in de Kamer van Koophan-del en Fabrieken (KKF) gebouw over het effect van het Corona virus (Covid-19) op de toerismesector. Hotels, restaurants, winkels, luchtvaartmaatschappijen andere reisgerelateerde bedrijven, lopen nu hun inkomsten mis, omdat toeristen momenteel minder reizen en landen waar reeds gevallen van besmetting zijn geconstateerd vermijden. In dit kader ar-rangeerden de ministeries een bijeenkomst om deze doelgroep voor te bereiden op een eventuele uitbraak van het virus in Surina-me. Tot op dit moment is er nog geen Covid-19 bevestigde casus in Suriname vastgesteld, maar het zal komen daarom moeten we ons er op voorbereiden”, zei de directeur van Toe-risme Rachel Koningsbloem.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat het virus van invloed is op het sociaal maatschappelijk leven en het bedrijfsleven. Het ministerie heeft daarom een managementteam aangesteld dat zich bezighoudt met quick response, casus onderzoek, partners en public health en wordt ondersteund door de PAHO. Iedereen die het land binnenkomt wordt gescreend, bij de screening krijgen ze de instructies voor zelfquarantaine en daarnaast krijgen ze de opdracht om elke dag naar het Bureau Openbare Gezondheids-zorg (BOG) te gaan om hun gezondheidstoestand door te geven. Mocht het zijn dat er niet wordt gebeld, zal BOG ze zelf opzoeken en weer screenen. Gasten die tijdens hun verblijf ziek zijn geworden en weigeren om aan zelfquarantaine te doen, worden onder dwang gehouden door het ministerie. Op de vraag waarom we niet gewoon onze grensposten sluiten en mensen uit risicogebieden niet meer inlaten in het land, gaf het ministerie aan dat er een overweging wordt ge-maakt met economische factoren. Dit kan een grote impact hebben op de economie van het land. Health Disaster coördinator Adjai Rama-dhin, hield een presentatie over de Covid- 19 en hoe we de verspreiding kunnen voorkomen. “Er is een case definitie waaraan iemand moet voldoen voordat je kunt praten van een verdachte case. Niet iedereen die hoest, is een coronapatiënt”, zei hij. Laboratoriumtests voor COVID-19 moeten worden uitgevoerd voor vermoedelijke ge-vallen volgens de volgende criteria, op ba-sis van de bijgewerkte WHO -casusdefinitie: een patiënt met acute luchtweginfectie (plotseling optreden van ten minste een van de volgende: hoesten, koorts, kortademigheid) en zonder andere etiologie die de klinische presentatie volledig verklaart en met een geschiedenis van reizen of wonen in een land/gebied van rapporteert lokale of ge-meenschapsoverdracht gedurende de 14 dagen voorafgaand aan het begin van de symptomen. Een patiënt met een acute luchtwegaandoening en in de laatste 14 dagen voorafgaand aan het begin van de symptomen in nauw contact is geweest met een bevestigd of waarschijnlijk geval. Rama-dhin: “We moeten realistisch zijn en weten dat het ons land zal binnen komen, maar we moeten weten hoe wij ermee om-gaan.” Het ministerie heeft voorlopige maatregelen getroffen door een bodyscan te plaatsen bij de grensposten. “Is je temperatuur hoog, word je apart genomen en er wordt nagegaan vanwaar je komt enz., “ aldus Rama-dhin. Die stofmondkapjes werken volgens het ministerie niet. “Virussen als corona gaan hier met gemak doorheen. Coronavirussen en andere virussen zitten in kleine druppeltjes en je raakt eigenlijk vanaf een kleine afstand besmet. Het gaat om een afstand van 1,5 tot 2 meter, of minder. De druppels komen dan op de mondkapjes en als je die aanpakt met je hand kun je je alsnog be-smetten.” Een echte bescherming is een kap met een filter. Die worden ook gebruikt in laboratoria als met materiaal van een patiënt wordt gewerkt of wanneer je in de kamer bent met een besmette patiënt.” Het juiste mondkapje is een chirurgisch mondkapje, dat in de apotheek kan worden gekocht.