“Als de juiste instantie of de juiste persoon voor wie ik mij altijd heb ingezet mij vraagt, een stap terug te doen, dan zal ik dat doen en mijn lidmaatschap bij de partij opzeggen”, dit zij de parlementariër, Rashied Doekhi, naar aanleiding van de uitlatingen die zijn gedaan door de ondervoorzitter van de NDP, Ramon Abrahams. Volgens de laatstgenoemde zal Doekhie niet voor komen op de kandidatenlijst van de partij in Nickerie. Dit omdat hij niet meer past binnen de nieuwe richtlijnen van de partij en het daardoor politiek gezien niet meer werkt met Doekhi. Volgens de parlementariër heeft hij 38 jaar lang het werk gedaan, dat van hem gevraagd werd. Doekhi illustreerde zijn vertrek met een relatie tussen man en vrouw. “Als de NDP vindt dat ze een andere vrouw neemt als partner (Waidoe), dan moet ik misschien ook op zoek gaan naar een andere vrouw”, stelde de parlementariër. Hij gaf verder aan dat hij nog niet heeft besloten wat hij zal doen, indien de NDP hem niet op de lijst plaatst. “Ik zal dan thuis zitten en postzegels tellen, wat planten en met mijn kleinkinderen spelen, maar als Nickerie mij nodig heeft, zal ik kijken wat ik voor mijn district kan betekenen. Jij hebt me niet meer nodig, maar mijn district heeft me nog nodig”, aldus Doekhi. Hij is van mening dat met het opzeggen van zijn lidmaatschap bij de NDP, er als het ware ruimte is gecreëerd voor een nieuwe uitdaging, echter is hij van mening, dat er daarvoor heel veel zal moeten gebeuren. Geruchten gaan momenteel dat de president naar Nickerie zou zijn gekomen voor een lijmpoging binnen de partij. Echter zou een actie van Doekhi de druppel zijn geweest die de emmer deed overlopen. Hij zou zonder overleg het slot van het partijcentrum aldaar, (het gebouw behoort Doekhi toe), hebben opengebroken en een nieuw slot hebben geplaatst. Volgens Abrahams is Doekhi met deze actie, een stap te ver gegaan. Doekhi zou in het fragment hebben aangegeven, dat indien Abrahams hem niet meer lust, omdat hij de God binnen de partij is, hij dan zeker plaats zal maken.