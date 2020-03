Elke dag wordt er minstens 1 kind gedialyseerd in Suriname. Per jaar worden 12-25 kinderen gedialyseerd hetzij kortstondig of permanent, waarvan per jaar 8-15 sterven als gevolg van hun nieraandoening. De dialyse van kinderen gebeurt niet zoals het moet met de juiste apparaten, maar met apparaten die voor volwassen nierpatiënten gebruikt worden. Het gebruik van apparaten voor volwassenen is geassocieerd met significante complicaties voor deze kinderen, die zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Vandaag, op Wereld Nierendag werd het project ‘Opzet van een nierdialysecentrum voor kinderen’ in Suriname geïntroduceerd door Werner Keenswijk, kinderarts-nefroloog van het Diakonessenhuis in samenwerking met de Republic Bank. Het gebrek aan adequate dialyse apparaten draagt voor 50% bij aan de sterfte van veel patiënten. Hiernaast speelt ook het gebrek aan getraind personeel, het laat doorsturen en detecteren van aandoeningen van de nier en het gebrek aan medicatie of bepaalde behandelopties in Suriname, een grote uitdaging. Volgens de kinderarts is dit niet alleen een probleem van Suriname. In de Guyana’s en het Caraibisch gebied, zijn er ook geen kinderdialysecentra, hoewel in een paar landen kinderen wel met kindermachines gedialyseerd worden. “Kinderdialyse is een hele beperkte groep, waarbij de noodzaak veel minder aanwezig is dan bij volwassenen. Overheden investeren liever in een dialysecentrum voor volwassenen dan in één voor kinderen waar de kosten nauwelijks eruit gehaald zullen worden”, legt Keenswijk uit. De oorzaken van ernstige nierproblemen bij kinderen jonger dan een maand zijn zuurstoftekort bij geboorte, infecties en uitdroging. Bij kinderen ouder dan een maand is de maagdarmontsteking de meest voorkomende oorzaak, daarnaast ontsteking van de nieren, afwijkingen waarmee kinderen geboren zijn, afwijking in de nier- en urinewegen en medicamenten en andere middelen die niet goed zijn voor de nieren. Kinderen die dialyseren kunnen als dat goed gedaan wordt, 20 jaar leven. Volgens Keenswijk kan er niet overgestapt worden op niertransplantatie als er niet vooraf is gedialyseerd. Dit project zal vervolgens bijdragen aan fase 1 van de behandeling van kinderen met ernstige nieraandoeningen. Er zal volgens de arts na opzet van het centrum niet alleen ongoing training nodig zijn, maar ook voortdurende financiële bijstand. Het project kost totaal USD 131.000. Met het project hoeven artsen niet aan ouders te zeggen dat hun kind dialyse nodig heeft, maar omdat de machines niet adequaat zijn is de kans op overlijden of complicaties groot. Het gros van de kinderen krijgt nu de gelegenheid om aan adequate machines geplaatst te worden en behandeld door een team dat getraind is.

door Priscilla Kia