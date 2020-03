Suriname blijft een grote schaarste gevoelen aan vreemde valuta en in het bijzonder de Amerikaanse dollar, en dan vooral wanneer het om de contante dollars gaat. Het hek schijnt nu echt van de dam te zijn en dat kan gemerkt worden aan de alsmaar stijgende wisselkoers van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse munt. Banken hebben inmiddels de opname van contante dollars ook wederom beperkt, omdat ook zij niet langer over grote voorraden beschikken. De president heeft op een bijeenkomst van zijn politieke partij in het binnenland gesteld, de koers omlaag te zullen brengen. Elke keer als de man het over de wisselkoersen heeft, gaan die inplaats van omlaag juist omhoog. Velen vragen zich dan ook af, of het staatshoofd in dezen de voorzitter van de NDP, zijn eigen verhaal over koersreductie nog gelooft. De meesten onder ons weten inmiddels, dat de koers een kwestie is van vraag en aanbod en dat de vraag door de schaarste aan chartale dollars, al vele maanden groter is dan het aanbod en dat de wisselkoersen zullen blijven stijgen. Als Bouterse het heeft over het laten zakken van de koers, is hij met pure misleiding bezig en denkt misschien nog bepaalde goedgelovigen en slecht geïnformeerden, zijn koersverhaal te kunnen verkopen. De waarheid is dat Suriname veel te weinig produceert om voldoende vreemde valuta te kunnen verdienen. De dollar zal onder de huidige en stagnerende productie, nog enige tijd schaars blijven en de koers zal dus niet snel weer omlaag gaan. Waar we ons vooral zorgen over dienen te maken, is dat er wederom schaarste aan allerhande producten zal optreden en dat we misschien zelfs weer lege schappen zullen zien in de supermarkten. Waar we twee weken geleden reeds mee te maken hadden, waren de eerste tekenen van een benzineschaarste, omdat de overheid een enorme schuld van maar liefst 40 miljoen dollar heeft bij de olieleveranciers en het niet duidelijk was en is, of ze in staat zou zijn die schuld op korte termijn in te lopen. De oliemaatschappijen hebben enkele dagen na de lange rijvorming voor de pompstations, wederom voor een korte periode brandstof geleverd. Vermoedelijk in afwachting van betalingen van de overheid na wat toezeggingen. Of er betalingen hebben plaatsgevonden, is niet duidelijk, maar wel is het zo dat de pompstationhouders thans niet weten, of de leveringen gegarandeerd zullen zijn in de komende weken en maanden. De minister van financien Gillmore Hoefdraad was ook met spoed naar Caracas gereisd om bij de regering Maduro naar brandstofleveringen te vragen. Wat die reis op heeft geleverd, is eveneens onduidelijk gebleven. Maar gezien de zeer beroerde deviezenpositie van staat op dit moment, mogen we er wel rekening mee houden dat er op korte termijn weer problemen zullen onstaan bij de levering van in het bijzonder ongelode benzine en waar verreweg de meeste auto’s op rijden.