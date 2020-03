Momenteel is het Covid-19, coronavirus wereldwijd in op mars. De Surinaamse autoriteiten hebben naar aanleiding hiervan maatregelen getroffen om de komst van het virus het hoofd te bieden. Op de Johan Adolf Pengel-luchthaven wordt elke binnenkomende passagier, gescreend op zijn of haar lichaamstemperatuur. Als blijkt dat iemand een hoge temperatuur heeft, dan moet die verder onderzocht worden. “De juiste manier van testen is volgens artsen, bloed aftappen en naar een laboratorium sturen. Coronavirus wordt overgedragen door een direct contact met fijne druppels uit de luchtwegen van besmette personen die hoesten of niezen, ook wordt het overgedragen door het aanraken van besmette voorwerpen”, aldus de voedseltechnoloog, Ricky Stutgard, desgevraagd. Ontsmettingsmiddelen kunnen het virus doden. Wereldwijd wordt het op de juiste wijze dragen van een mondkapje aangeraden, als je hoest of niest, om de mensen rondom jou, te beschermen. Als je de symptomen niet hebt, hoef je ook geen mondkapje op te hebben. Een ieder kan besmet raken met het coronavirus, maar tot nu toe zijn er bij kinderen weinig gevallen geconstateerd. Tot nu toe gaat het bij vooral dodelijke slachtoffers om personen die reeds gezondheids problemen hadden. Momenteel is het nog niet duidelijk, of het virus tijdens de zwangerschap van moeder op ongeboren kind, kan worden overgedragen. Ook moeten zwangere vrouwen voorzorgsmaatregelen blijven treffen tegen dit virus. Vrouwen die reeds een kind hebben en borstvoeding aan het kind geven, moeten dan wel een mondkapje opzetten. En steeds weer de handen reinigen voor en na contact met het kind. Moeders die ziek zijn, worden aangeraden hun melk af te kolven en aan het kind te geven. Kinderen, zwangere vrouwen en hun gezinnen, moeten weten hoe de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname, heeft hiervoor een ‘hotline’ opengesteld, waarbij mensen kunnen bellen om een vermoedelijke besmetting door te geven. Het UNICEF richt zich momenteel op landen waar er tot nu toe de meeste Covid-19 gevallen zijn gemeld, en deze te ondersteunen. Ook stelt het UNICEF samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en regeringen een noodplan op, om landen met enkele zwakkere gezondheidssystemen en beperkte capaciteit om grote epidemieën aan te pakken, te ondersteunen. (Bron: Unicef België)