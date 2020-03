Met het oog op de aanstaande verkiezingen op 25 mei 2020, zijn op initiatief van de Voor-uitstrevende Hervormings Partij (VHP) politieke partijen gisteren in de Stichting Olifant bij elkaar gekomen om oplossingen te zoeken die moet resulteren in het minimaliseren van fraude bij de komende verkiezingen. In dit kader is er een anti-fraude platform in het leven geroepen. De aanzet hiertoe was de wijze waarop de verkiezingen in 2015 zijn verlopen. De zorg van de deelnemende partijen is toegenomen omdat de komende verkiezingen weer niet geheel volgens de wettelijke vereisten, procedures en regels zullen plaatsvinden. Het on-langs genomen besluit van de regering, om het personeel van de stembureaus te benoemen en slechts komende uit de gelederen van de NDP, heeft deze zorg doen toenemen. “Waar we naar toe willen, is dat wij met een ieder die participeert in dit platform, een aantal garanties naar de samenleving toe en de interactie met de samenleving gaan bevorderen”, aldus de VHP-parlementariër Asiskoemar Ga-jadien. Volgens Gajadien kan een tellingsproces nooit tot 2uur in de ochtend duren. Hij zei dat, indien zulks weer gebeurt , de controlerende instanties direct op de hoogte moeten worden gesteld. Dit is volgens hem misgelopen in 2015. “Ook zijn er in 2015, hoofd processenverbaal gegaan naar hoofdstembureaus, waar wij geen enkele getuige bij hadden. Of de telling tot op heden correct is ge-weest, weten we niet.”, aldus Gajadien.

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemende partijen enkele zorgpunten en aspecten aangekaart. De voorzitter van het Demo-cratische Alternatief 91(DA 91) Angelique del Castillo maakte haar zorg kenbaar ten aan zien van de bemoeienis van Rusland en de recente Russische helikopters in Suriname. Daarnaast haalde zij ook de kwestie van de ID-kaarten aan, waarbij Servië een grote rol in speelt en de wijze waarop er volgens haar voorlichting wordt gegeven, waarbij de kleur paars, prominent aanwezig was. “We moeten alert zijn, we kunnen niets laten slippen”, aldus Del Castillo. Volgens de vertegenwoordiger van ABOP, Guno Castelen moet er gelet worden op de belangrijke aspecten rond het verkiezingsproces, namelijk de controle van de verschillende stembureaus en het gezamenlijke toezicht op het gebeuren. De voorzitter van de Democra-tische, Ontwikkeling in Eenheid (DOE) Steven Alfaisi zei in zijn toespraak, dat de partij het systeem democratie wil waarborgen. Volgens hem is het de coalitie die het systeem ondergraaft. “Dat hebben we consistent zien gebeuren, bij de kiesregeling en wetten die doorgedrukt worden. Het gevoel dat het systeem hapert, ligt daar”, aldus Alfaisi. Hij stelt voor dat de waarborgfunctie, vanuit het voorstel, gepresenteerd wordt aan het Onaf-hankelijk Kiesbureau (OKB), om erop toe te zien, dat het wordt nagekomen. De deelnemende politieke partijen willen op een effectieve manier meer vorm en inhoud geven aan de eigen democratische verantwoordelijkheid, om zo toe te zien dat de komende verkiezingen volgens de wettelijke bepalingen zullen verlopen. Het streven is dat er een formeel meldpunt komt, waar binnenkomende informatie goed gecoördineerd wordt. “Als een informatie binnenkomt over een frauduleuze handeling, dat er onmiddellijk werk ervan wordt gemaakt”, stelde Gajadien. Hij zei dat het nooit meer mag voorkomen dat een tellingsproces, wordt gestopt. Gajadien:“Met de structuren kunnen we gelijk alarm slaan wanneer iets verkeerd gaat.”

door Adiën Samuel