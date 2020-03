De ex-directeur van de Hakrinbank tevens econoom Jim Bousaid, heeft zich aangesloten bij de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). De kersverse VHP’er heeft tegenover lokale media gezegd, dat er heel wat rommel opgeruimd moet worden. “Ik ben niet op zoek naar posities. Ik wil mijn intellectuele bijdrage leveren”, legt Bousaid uit. Het gaat om de toekomst van het land. Met de olievondst zijn er goede vooruitzichten op nieuwe mogelijkheden, maar er moet eerst orde op zaken gesteld worden, waarbij een plan voor wederopbouw noodzakelijk is. “Vooral de zwevende kiezers moeten gemotiveerd worden om hun stem uit te brengen op de VHP. Chan Santokhi en de VHP hebben de support nodig om het land te kunnen redden,” zegt Bousaid. Bousaid zal zijn bijdrage leveren door zijn deskundigheid ter beschikking te stellen aan de oranje partij. Hij wil zich inzetten om het land te helpen redden. Bousaid gaat zich voornamelijk bezighouden met het herstructureringsprogramma dat moet worden uitgevoerd na 25 mei. Hij zal zich vooral richten op de zwevende kiezers om hen te bewegen op de VHP te stemmen. “Het gaat om de redding van Suriname”, benadrukt Bousaid. De ex-Hakrinbank directeur is vorig jaar een van de deskundigen geweest die vel tegen de wijziging was om de kasreserve onder beheer van de Centrale Bank te brengen. Bousaid stelde toen dat deze maatregel zeer gevaarlijk was voor de cliënten van de banken en zei dat de Centrale Bank van Suriname allereerst de negatieve effecten van dit besluit in acht zou moeten nemen. Hij gaf toen ook aan, dat het vertrouwen van het publiek in de financiële sector hierdoor ook kan worden aangetast, daarom moeten bankiers deze stap nauwkeurig overwegen in het belang van hun spaarders en beleggers. Vooralsnog heeft hij meerderemalen gewezen op de solvabiliteitsverslechtering van de banken. Volgens Bousaid was het resultaat toen al te merken van het wanbeleid dat is gevoerd door de monetaire autoriteiten.